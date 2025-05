Rita Patrocínio é, oficialmente, uma 'trintona'! Este fim de semana, a irmã de Carolina Patrocínio completou 30 anos de vida com uma festa de arromba que aconteceu no restaurante Praia no Parque.

Nas redes sociais, Rita partilhou não só imagens da celebração, como também uma reflexão sobre esta nova década que se inicia.

"30 anos - uma data marcante que merece uma pausa para refletir, agradecer e celebrar a fase boa que estou a viver e as pessoas especiais à minha volta.

Por ter ao meu lado um marido que me enaltece, que me traz paz e me dá confiança para ser eu mesma.

Pelas nossas duas filhas que nos trouxeram muitos desafios e insónias mas principalmente alegrias e lições.

Dizem que os 30 representam um novo ciclo de mudanças e inquietações - acredito que seja verdade. Mas acima de tudo estou tranquila e feliz em saber que tenho de uma rede de amor e apoio incondicional e que a vida só faz sentido assim, em partilha".

Veja as imagens na galeria.

