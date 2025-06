Após uma festa de arromba de Rita Patrocínio, que completou 30 anos no final de maio, eis que o clã Patrocínio encontra-se, uma vez mais, em clima de celebração.

Mariana Patrocínio completa esta quarta-feira, dia 4, 40 anos, data que quis celebrar, em família, em Menorca.

As primeiras imagens desta escapadinha foram partilhadas por Carolina Patrocínio, que se encontra no local com o marido, Gonçalo Uva.

Ora veja:

