Ruben Silvestre, antigo participante do 'Secret Story', e Ana Soares, ex-concorrente do 'Big Brother', vão ser pais. A grande novidade foi anunciada através das redes sociais do casal.

"Depois de tudo o que vivemos… Das lágrimas, dos sorrisos, dos silêncios cúmplices e da força que só quem ama de verdade conhece - finalmente chegou o momento.

Hoje partilhamos convosco a maior alegria das nossas vidas. Algo que guardámos no peito com muito amor e agora grita dentro de nós para ser celebrado.

Estamos à espera de um bebé! E não há palavras que cheguem para descrever o quanto este momento significa para nós", começaram por escrever os criadores de conteúdo digital num vídeo onde exibem, com grande orgulho, a barriguinha de grávida de Ana.

Ruben Silvestre e Ana Soares, recorde-se, deram que falar devido ao facto de terem reatado a relação depois de o jogador de futebol ter terminado a sua participação no 'Secret Story 8'.

O futebolista entrou no reality show solteiro, tendo protagonizado momentos de 'flirt' com Flávia (conhecida como Nufla). Contudo, mal abandonou o programa voltou para os braços da ex-namorada.

Soube-se depois que Ruben e Ana Soares tinham terminado o noivado por estarem a viver um período delicado, motivado em grande parte por terem tido uma perda gestacional.

"Só nós sabemos o caminho até aqui. E agora queremos que todos vocês, que torcem por nós, vibrem connosco esta nova etapa tão mágica", realçou ainda o casal ao anunciar a grande novidade, lembrando desta forma os problemas que enfrentaram no passado para concretizarem o desejo de serem pais.

Ruben Silvestre e Ana Soares não são os únicos antigos participantes de reality shows da TVI que vão em breve ver a família crescer. Tatiana e Rúben Boa Nova, antigos concorrentes do 'Secret Story', aguardam a chegada do segundo filho em comum, que deverá nascer no final do ano.