Bruno de Carvalho e Manuel Melo protagonizaram esta sexta-feira, 18 de julho, na casa do 'Big Brother Verão' uma conversa profunda na qual ambos falaram sobre a luta contra a depressão, que os acompanha há anos.

"Até hoje eu tomo esses dois comprimidos", confessou Manuel Melo

Manuel Melo, de 44 anos, já falou diversas vezes sobre a luta que em tempos travou contra a depressão e o vício em álcool e drogas. Hoje ao conversar com Bruno de Carvalho, o cantor e ator recordou o diagnóstico tardio para conseguir tratar os problemas de adição.

"Quando eu entro em recuperação é que assentam mesmo na 'mouche', porque o meu problema não seria só uma depressão nervosa ou um surto psicótico, seria a adição - que eu não tinha confessado muito no psiquiatra porque tinha o meu pai ao lado", explicou, revelando que se retraiu em falar sobre os consumos exagerado que tinha na época, há 15 anos, para não assustar o pai.

"Então, começo a tratar um surto psicológico e não um rapaz que tem consumos exagerados. Isso poderá ter desequilibrado a química do cérebro. Mas quando entro em recuperação, como sou mais um daqueles que lá têm aquele psicólogo e aquele psiquiatra, acertam na 'mouche' e até hoje eu tomo esses dois comprimidos."

Ao ouvir as palavras do amigo, Bruno de Carvalho resolveu tecer um sincero comentário: "Mas vejo-te triste. Eu sei porque nós nos reconhecemos [uns aos outros], eu vejo-te muito triste. Portanto, não sei se está tão acertado assim. Ouve o que eu te digo".

O DJ e empresário continuou: "Podias estar muito melhor, existe ajuda a esse nível. O nosso corpo é um conjunto de atividades químicas, não custa nada".

Bruno de Carvalho tinha como objetivo convencer Manuel Melo a procurar outras alternativas de ajuda psicológica, além da medicação e ainda a tentar perceber se esta seria, de facto, a medicação certa para si.

"Eu só tomava os comprimidos que ele me passava, e ia acertando e eu consigo estar aqui com um sorriso quando a minha alma está completamente destruída, por vários motivos, por várias coisas", disse ao falar sobre a sua experiência pessoal.

"Infelizmente, o meu psiquiatra morreu, quando mudo para o novo - que ele me indicou -, ele não quis mexer na medicamentação do anterior e assim andámos um ano. E as circunstâncias da minha vida nesse ano trocaram todas. Vim para o último programa ['Secret Story - Desafio Final'] de rastos, triste, com vontade de chorar, depois o meu pai também muito doente - recebi aqui a notícia dentro", confessou, explicando que foi aí que pediu uma nova medicação ao médico que o acompanha.

Veja aqui o testemunho completo dos dois participantes de 'Big Brother Verão'.

__

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

