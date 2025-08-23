Luan Santana realizou o primeiro de quatro concertos na Meo Arena, em Lisboa, na noite de quinta-feira, dia 21 de agosto.

Na sua página de Instagram, o cantor publicou algumas imagens do primeiro espetáculo e disse: "Lisboa, que sentimento indescritível é estar de volta!! Vir a Portugal e viver esse amor que nós temos um pelo outro é algo único. Esse foi somente o primeiro dia de uma história linda que estamos criando juntos. Obrigado, muito obrigado."

Na segunda noite, na sexta-feira, dia 22 de agosto, o artista brasileiro surpreendeu os fãs com um convidado especial, Pablo Alborán.

"Cantei de surpresa para mais de 20 mil pessoas na MEO Arena de Lisboa, no espetáculo do meu amigo Luan Santana!! O Luan é um dos artistas mais importantes e premiados do Brasil. A digressão dele, 'Luan ao Vivo na Lua', está a passar por várias cidades da Europa, incluindo Lisboa, onde ele fez quatro espetáculos esgotados na MEO Arena!!!

Uma das grandes surpresas da noite foi cantar juntos a nossa música '¿Qué tal te va?', uma canção inédita minha, como um presente para todos os fãs que estavam lá. Em breve vamos anunciar a data de lançamento. Essa música vai estar no meu novo álbum 'KM0', que será lançado no final de 2025 em espanhol e em português.

Obrigado, Portugal, por tanto carinho de sempre, e obrigado, Brasil, por tantas mensagens lindas e cheias de amor!!! Mal posso esperar para cantar para vocês!!! Vemo-nos no Brasil em abril e em Lisboa na Meo Arena no dia 25 de abril!! Os bilhetes estarão disponíveis em alguns dias", pode ler-se na publicação que Pablo Alborán fez na sua página de Instagram.

"Segundo dia, mais um encontro inesquecível!! Lisboa, vocês realmente vão me emocionar todos os quatro dias de digressão. Amo-vos. Um obrigado especial ao meu amigo, Pablo Alborán, que música linda que vamos lançar juntos, feliz demais com essa parceria", escreveu Luan Santana numa publicação que fez na mesma rede social e onde mostra o artista espanhol.

Mas não ficou por aqui e recordou também que na noite deste sábado, dia 23 de agosto, o seu espetáculo vai ser transmitido na página de YouTube de Cristiano Ronaldo.