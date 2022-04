Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a poluição sonora tem graves efeitos adversos na saúde. O relatório das Nações Unidas intitulado 'Frontiers 2022: Noise, Blazes and Mismatches' mediu os níveis de ruído em 61 cidades do mundo. Conheça as 10 cidades com mais decibéis.

O ruído ambiente causado pelas atividades humanas - transportes, atividades industriais, comerciais, recreativas e outras - é um problema ambiental, estimando-se que 125 milhões de pessoas na União Europeia estejam expostas a níveis sonoros, gerados principalmente por tráfego rodoviário. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a poluição sonora é produtora de efeitos adversos na saúde como stress, perturbações do sono, dificuldades na aprendizagem escolar em crianças e até doenças cardiovasculares. Os 10 lugares mais poluídos do mundo Ver artigo O ruído é a segunda maior causa ambiental de problemas de saúde, atrás apenas do impacto da poluição do ar causado pelo poluente partículas. Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente, o controlo da poluição sonora, em meio urbano e junto das grandes fontes emissoras de ruído, tem sido uma preocupação das autoridades e alvo de regulamentação, de modo a reduzir os níveis elevados de ruído, por um lado, e a preservar o ambiente sonoro das zonas mais calmas, por outro, minimizando, assim, os efeitos negativos na saúde e na degradação da qualidade de vida das pessoas. O relatório das Nações Unidas intitulado 'Frontiers 2022: Noise, Blazes and Mismatches' mediu os níveis de ruído em 61 cidades do mundo. Conheça as 10 cidades com mais decibéis em todo o mundo:



















