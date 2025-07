Ricardo Quaresma está a aproveitar o verão para desfrutar de merecidas férias em família. O antigo futebolista, de 41 anos, já esteve no estrangeiro e agora, como centenas de portugueses nesta altura, rumou ao Algarve.

Viagem encantada à Holanda

Nas primeiras semanas de julho, Ricardo Quaresma esteve com a mulher, Daphny, e os três filhos, Ariana, de 15 anos, Ricardo, de 12, e Kauana, de nove, na Holanda.

A família visitou o parque temático Efteling, localizado em Kaatsheuvel. Um espaço onde as várias atrações são inspiradas em elementos de antigos mitos e lendas, contos de fada e fábulas.

Através das redes sociais, a família Quaresma mostrou as imagens que marcaram esta visita ao mundo encantado de Efteling. As fotografias estão agora disponíveis na galeria.

As primeiras imagens da família Quaresma no Algarve

Ricardo Quaresma e a família estão agora pelo Algarve. O Fama ao Minuto sabe que o ex-futebolista visitou na segunda-feira, 21 de julho, o parque temático Zoomarine, em Albufeira.

"A visita foi marcada por momentos de grande diversão, convívio e descoberta", adiantou o Zoomarine, dando conta de que o casal e os filhos exploraram as diversas atrações que o parque temático oferece.

Recorde-se que o Zoomarine tem uma grande variedade de diversões para crianças e adultos, bem como a possibilidade de ver de perto mamíferos marinhos, aves, peixes, invertebrados e plantas de todos os cantos do mundo. No local é ainda possível ter a experiência única de contactar e nadar com golfinhos.

Veja na galeria as imagens que marcaram a passagem da família Quaresma pelo Zoomarine.

A família Aveiro também está no Algarve

Quem também está pelo Algarve é a família Aveiro. Dolores Aveiro, as filhas, Katia e Elma, e os netos rumaram à casa da família no Sul do país para desfrutarem das tradicionais férias em Portugal.

Cristianinho, que todos os anos passa uns dias de férias em Portugal com a avó e a restante família, também já esteve pelo Algarve. O filho mais velho de Cristiano Ronaldo surgiu em imagens divulgadas pela tia, Katia Aveiro.

Juntando o útil ao agradável, dona Dolores aproveitou o estágio de pré-época do Sporting Clube de Portugal no Algarve e foi ver um jogo amigável do seu clube do coração. No final da partida em que o Sporting venceu por 1-0 o Sunderland, clube de futebol inglês, a mãe de CR7 fez uma visita aos jogadores, distribuiu abraços, beijinhos e recolheu autógrafos.