Marine Antunes, mulher do ator Tiago Castro, vive esta quarta-feira, 23 de julho, um dia particularmente importante e especial. Celebram-se hoje 21 anos desde que o cancro que enfrentou na infância entrou em remissão.

A palestrante, empreendedora e apresentadora foi diagnosticada com linfoma não hodgkin aos 13 anos. Fez na altura os tratamentos necessários para combater a doença e em plena adolescência viu-se sem cabelo e a lutar pela vida.

Hoje, na partilha em que celebrou com orgulho os 21 anos de saúde que se seguiram recordou uma fotografia da época em que fazia tratamentos contra o linfoma.

Eis as inspiradoras palavras de Marine Antunes:

"21 anos de Remissão. 21 anos de Vida a Mais.

21 anos de gratidão absurda colada a pesadelos noturnos;

21 anos a tentar não sentir culpa por todos os que não têm estes tantos anos;

21 anos de sustos;

21 anos de esperança;

21 anos de urgência de viver;

21 anos de perdas e amigos que já não estão;

21 anos de sonhos pequenos e grandes mas sem capacidade de fazer planos;

21 anos a sentir-me privilegiada e a tentar fazer algo bom com isso;

21 anos a nutrir em mim, que ainda me vou rir disto;

21 anos a tentar ver o lado B da minha história;

21 anos sem alta;

21 anos a rir muito alto;

21 anos a tentar ser melhor;

21 anos com um cabelo novo;

21 anos de uma vida que veio depois.

21 anos de Remissão. Neste dia soube que estava livre de uma doença que eu nunca adotei como minha, que sempre a quis exterior a mim. 21 anos a sentir que tinha tanto a ganhar e tudo a perder. 21 anos a comover-me quando penso em como tudo poderia ter sido diferente para os meus. 21 anos a pensar em Deus todos os dias e a sentir-me às vezes sozinha nos medos que não sei expressar. 21 anos a AMAR envelhecer. 21 anos e esta menina da fotografia continua a sorrir, ansiosa, intensa, com PHDA, com mais coragem do que medo, mesmo que às vezes não saiba disso. 21 anos a escolher VIVER em verdade, com intensidade, com o amor em tudo. 21 anos a transformar a dor em alguma coisa boa.

21 anos de Vida a Mais".

Marine Antunes contou a sua história em entrevista ao Fama ao Minuto, em fevereiro de 2023. Sobreviveu ao cancro, com a sua experiência fez com que fosse possível falar de cancro de forma leve, com as palestras Cancro com Humor, e deu a conhecer histórias inspiradoras de quem enfrentou ou enfrenta o cancro na série 'À Procura do True Power'.