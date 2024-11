A estrela de 'Full House', Dave Coulier, foi diagnosticada com linfoma não Hodgkin em estágio três. O ator e comediante revelou à revista People que foi diagnosticado em outubro depois de uma infeção respiratória superior que causou o inchaço das suas glândulas linfáticas.

O amigo e também ator de 'Full House', John Stamos, demonstrou o seu apoio para com Dave Coulier.

Na segunda-feira, 18 de novembro, Stamos partilhou três fotografias no seu Instagram. Nas mesmas, pode ver-se o elenco de 'Full House' junto a Dave Coulier, destacando-se o boné careca que John usa em solidariedade para com o amigo.

Na legenda, lê-se: "Nada como vestir um boné careca e flexibilizar algumas habilidades no Photoshop para demonstrar amor e solidariedade para com o meu irmão Dave Coulier. Estás a lidar com isto com tanta força e positividade - é inspirador. Sei que vais ultrapassar isto e tenho orgulho em estar contigo a cada passo do caminho. Amo-te".

