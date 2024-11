A estrela de 'Full House', Dave Coulier, foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin em estágio três.

O ator e comediante disse à revista People que foi diagnosticado em outubro depois de uma infecção respiratória superior que causou o inchaço das suas glândulas linfáticas, levando o seu médico a aconselhá-lo a fazer exames de PET e TC e uma biópsia.

"Três dias depois, os meus médicos ligaram-me de volta e disseram: 'Gostaríamos de ter melhores notícias para ti, mas tu tens um linfoma não Hodgkin, chamado de células B, e é muito agressivo'", relembrou na sua entrevista à People.

"De repente, uma constipação passou para cancro. Foi avassalador. Tem sido uma viagem de montanha-russa muito rápida", acrescentou.

O ator de 65 anos interpretou Joey Gladstone na série de sucesso da ABC, 'Full House', entre 1987 e 1995, e interpretou o mesmo papel em 'Fuller House', da Netflix, que esteve no ar de 2016 a 2020.

Após o seu diagnóstico, Coulier rapidamente uniu forças com os amigos próximos na medicina e com a sua esposa para encarar o cancro "de frente". Chegou a partilhar que o seu teste de medula óssea deu negativo, afirmando que "naquele momento, as hipóteses de cura aumentaram para 90 por cento".

Em entrevista ao programa 'Today', da NBC News, o ator revelou que passou por três cirurgias desde que foi diagnosticado, tendo já iniciado a quimioterapia, prevista para terminar em fevereiro de 2025.

Leia Também: Após sete anos de luta contra o cancro, ator Júlio César faz revelação