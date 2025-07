Como se costuma dizer, 'a mentira tem perna curta'. Será este o caso? Tudo aconteceu durante o mais recente concerto dos Coldplay em Boston, nos Estados Unidos da América, está quarta-feira, 16 de julho.

O espetáculo decorria da melhor forma até que, nos ecrãs gigantes do evento, do âmbito da famosa 'kiss cam' [câmara do beijo, em português], que costuma mostrar os pares mais apaixonados da plateia para que estes troquem um beijo, há um casal que é 'apanhado' num momento cúmplice onde estão abraçados.

Quando eles percebem que estão projetados nos ecrãs, para todo o público ver, com o próprio Chris Martin a dizer: "Olhem para aqueles dois", estes rapidamente se afastam do plano da câmara, ela tapa a cara e ele baixa-se. Com este comportamento suspeito, o vocalista da banda chega mesmo a brincar: "Ou estão a ter um caso ou são muito tímidos". E parece que a primeira opção é a mais válida.

O vídeo tornou-se viral no TikTok e rapidamente a imprensa chegou até à identidade deles, descobrindo que são casados com outras pessoas e têm filhos.

De acordo com o The Sun, o homem é o CEO da empresa de tecnologia Astronomer Andy Byron e a mulher é Kristin Cabot, a diretora de recursos humanos do mesmo local. Andy vive atualmente em Nova Iorque onde fica a sede da empresa, é casado com Megan Kerrigan Byron e tem dois filhos. Já Kristin trabalha com o suposto amante há nove meses e tam´bém é casada.

Veja, abaixo, o vídeo do momento.

A vida amorosa de Chris Martin

A par desde casal, a vida amorosa de Chris Martin também não está a correr da melhor forma. O cantor namorava com a atriz Dakota Johnson há oito anos mas tudo terminou (definitivamente) em junho deste ano.