Georgina Rodríguez é uma grande devota da Nossa Senhora de Fátima. Cada vez que tem oportunidade, a companheira de CR7 vai até ao Santuário de Fátima rezar e prestar a sua homenagem à santa.

Esta quinta-feira, a modelo partilhou várias fotografias e vídeos do momento em que foi novamente ao local. "Visita à Nossa Senhora de Fátima", escreveu Gio na legenda da partilha.

A influencer levava um grande ramo de rosas brancas, flor considerada a da Virgem Maria e que é possível ver junto da sua imagem em vários locais.

Gio esteve na Capelinha das Aparições onde assistiu a alguma missa ou celebração e visitou ainda a Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, no santuário, onde estão os túmulos dos três pastorinhos: Francisco e Jacinta Marto, e Lúcia.

O look escolhido por Georgina Rodríguez para visitar o Santuário de Fátima

Nas imagens partilhadas pela modelo, o que também deu nas vistas - para além do enorme ramo de rosas brancas - foi o look escolhido por Gio para visitar o local. A namorada de Cristiano Ronaldo optou por usar um vestido branco, em renda e com algumas transparências na parte da saia. Nos pés, Gio usou umas sandálias de cunha e na cabeça um boné bege.



© Instagram/Georgina Rodríguez

A carteira - uma birkin - da Hèrmes, destaca-se do resto do outfit por ser vermelha e uma peça bastante cara. Segundo a revista Marie Claire, a mala é em pele de crocodilo, tem um fecho de outro branco de 18 quilates cravejado a diamantes, podendo custar 256 mil euros. Aliás, de acordo com a publicação, este modelo específico de mala é considerada a mais cara de sempre da marca francesa.

Fátima - uma visita habitual para Georgina Rodríguez

Em junho do ano passado, Gio rumou a Fátima na companhia dos quatro filhos mais pequenos: Eva, Mateo, Alana Martina e Bella Esmeralda.

No local, Gio acendeu velas, assistiu a uma missa e a família teve ainda a oportunidade de ser abençoada por um padre.