Georgina Rodríguez voltou a mostrar-se devota de Nossa Senhora de Fátima.

A namorada de Cristiano Ronaldo assinalou hoje, terça-feira, as celebrações do 13 de maio.

Através da sua conta oficial de Instagram, Georgina partilhou imagens nas quais aparece com os filhos numa visita ao Santuário de Fátima e ainda uma outra fotografia na qual as crianças tratam com carinho uma imagem de Maria que está em casa do clã Aveiro.

"Hoje é dia da mais bonita, Nossa Senhora de Fátima", lê-se ainda numa outra publicação.

