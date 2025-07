Pedro Teixeira tem um novo desafio na TVI. Está quase a estrear a segunda temporada do programa 'Congela' (26 de julho), que promete animar os serões de sábado à noite.

O Fama ao Minuto marcou presença na apresentação à imprensa do novo elenco (com dois grupos) e muitas gargalhadas estão prometidas.

Evandro Gomes, Isaac Alfaiate, João Jesus, Angie Costa, Joana Duarte, Marta Gil, Nélson Évora, Silvia Rizzo e Ukra são os nomes do primeiro grupo que vai testar os limites em duras provas.

© TVI

Alexandra Lencastre, Duarte Gomes, João Bettencourt, Ana Guiomar, Filipe Vargas, Vasco Pereira Coutinho, Inês Herédia, Marco Costa e Miguel Azevedo são os concorrentes seguintes.

© TVI

Questionado pelos jornalistas presentes sobre os novos participantes, Pedro Teixeira falou acerca da diversidade de personalidade dos mesmos, enaltecento a participação única de cada um.

"É um elenco completamente novo, logo aí o programa é outro. A forma como um reage é distinta da do outro e isso é uma mais-valia sempre que vem uma temporada nova.

Temos reações completamente diferentes, temos concorrentes que não têm nada que ver uns com os outros, uns mais divertidos, outros menos divertidos, uns mais assustadiços, outros menos. [...] Essa diversidade no elenco é o que traz também a riqueza ao programa", revelou, prometendo que "há provas diferentes das primeiras e que fizeram um best-of das melhores".

Para Pedro Teixeira, o importante é que a família se junte à frente da televisão para a diversão total. "É um programa para ver em família", assume.

Afastado da representação em televisão desde 'Festa é Festa', o Fama ao Minuto perguntou ao ator se sente saudades de voltar 'às origens'.

"Para já, estou completamente confortável. Já surgiram hipóteses de fazer outras coisas dentro da TVI e chegámos a acordo que, nesta fase, e depois de tanto tempo de 'Festa', preferíamos para já manter este caminho. Mas é uma coisa que vai acabar por voltar a acontecer, não sei é quando". Para Pedro Teixeira, exercer as duas profissões em simultâneo "é extremamente exigente".

Se fosse um concorrente, o ator e apresentador teria receio dos momentos em que "faz um silêncio muito grande". "Aquele período de ansiedade até começar e depois quando acontece algo muito parvo", confidenciou.

O anfitrião do projeto garante que "agradece sempre aos concorrentes porque sabe que este é um programa difícil, que exige da parte deles um grande coração e generosidade".

"Às vezes estou a ver outros colegas a fazer televisão e há formatos que eu gostava de experimentar"

"O 'Congela' é um programa realmente diferente dos que estão na grelha, mais um ou dois não fazia mal nenhum. Temos também reality shows que estão a funcionar muito bem", refere Pedro Teixeira quando questionado sobre a importância destes projetos na TVI.

"A Maria Botelho de Moniz está a fazer um trabalho extraordinário agora no 'Big Brother'. Portanto, há espaço para todos os apresentadores da estação", admitindo que ambiciona fazer outro tipo de formatos. "Às vezes estou a ver outros colegas a fazer televisão e há formatos que eu gostava de experimentar. Não é uma coisa que eu diga que ambiciono ou quero muito fazer, mas olho e penso... 'Gostava de experimentar'. Ainda tenho muito tempo. Sou um rapaz novo", partilha.

Pedro Teixeira e o regresso aos palcos

O ator faz parte do elenco da peça de teatro 'Sexo e a Idade', que se estreia a 24 de setembro no Auditório dos Oceanos, no Casino de Lisboa, e que é focado nos dilemas do universo masculino.

"Vou estar ao lado de três atores que eu adoro, o Manuel Marques, Jorge Mourato e Diogo Valsassina. Tenho a certeza de que vai ser super divertido e vai ser difícil porque vamos estar em cena durante muito tempo".



© Instagram - Pedro Teixeira

"O público que for ver vai acabar por gostar e acabar por se identificar mais com um personagem ou com o outro, mas temque ver com os dilemas daquela idade. Vai ser muito giro e as mulheres vão tentar perceber o que é que os homens sentem em determinadas situações", revelou Pedro Teixeira aos jornalistas.

