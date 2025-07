Ruy de Carvalho viu-se obrigado a fazer um esclarecimento na sua página de Instagram sobre o seu estado de saúde. O consagrado ator, de 98 anos, lamentou as "notícias sensacionalistas" que têm surgido na internet relativamente à sua saúde, garantindo estar bem e a desfrutar da companhia da família.

"Eu sei que vou a caminho dos 99 anos, mas ainda gosto muito de viver, de estar com os filhos, netos, bisnetos e muitos e queridos amigos, como os que estão nesta foto, onde falta o meu filho João e o meu genro Paulo", realçou numa partilha que fez esta terça-feira, dia 15 de julho, na sua página de Instagram.

Entretanto, apela: "Parem com as notícias sensacionalistas, que não partem dos nossos órgãos de comunicação social. Não são só comigo. São também com outros colegas meus. Não se faz. Não vos leva a nada a ser ganhar dinheiro com a tristeza das pessoas".

"Já é tempo de alguém fazer alguma coisa", disse por fim.

As notícias falsas da morte - ou doença - de Ruy de Carvalho

Esta já não é a primeira vez que surgem informações falsas relativamente a Ruy de Carvalho. Em outras ocasiões chegou-se a noticiar a sua morte, assunto com o qual brincou numa conversa com Rodrigo Gomes, Joana Cruz e Daniel Fontura, da RFM, em 2020.

"Estava vivo, estava todo contente, olha... Ah ah ah. As pessoas é que ficaram muito aflitas, pessoas que eram minhas amigas e gostavam de mim. Tiveram pena que eu tivesse morrido, pronto", realçou à época, deixando os radialistas às gargalhadas.