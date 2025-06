Ruy de Carvalho, de 98 anos, voltou a ser alvo de notícias falsas. Começou a circular, recentemente, o rumor de que o ator teria sido internado. No entanto, o Notícias ao Minuto falou com a filha do ator, Paula de Carvalho, que desmentiu tudo.

Aliás, Paula de Carvalho referiu que ainda este domingo, dia 15 de junho, o ator esteve presente numa homenagem em Évora, onde se destacou a sua vida e carreira. Um encontro "bonito" em que não deixaram de se manifestar sobre temas da ordem do dia, entre eles mostraram-se contra a violência após a agressão ao ator Adérito Lopes - causa que juntou centenas de pessoas em frente ao Teatro A Barraca, em Lisboa, em solidariedade com o caso do artista que foi agredido por um grupo ligado à extrema-direita.

Paula de Carvalho acrescentou que se acontecer algo menos bom ao pai, será a família a partilhar a informação.

Apesar de Ruy de Carvalho ter um bom sentido de humor, brincando até com as informações falsas ao dizer que "já ressuscitou três vezes", Paula de Carvalho não deixa de lamentar o surgimento destes rumores.

