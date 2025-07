A gala do 'Big Brother Verão' na noite de domingo, 27 de julho, ficou marcada por momentos de enorme tensão no que respeita ao 'quarteto' amoroso que envolve Jéssica Vieira, Afonso Leitão, Catarina Miranda e Daniela Santos.

Confrontada com acusações de Catarina Miranda, Daniela Santos perdeu as estribeiras e assumiu publicamente que se envolveu com Afonso Leitão.

"Eu nunca disse que não tínhamos nada, nunca menti aqui dentro", começou por apontar, explicando que quer manter a vida pessoal em privado e, apenas por isso, nunca tinha assumido publicamente o romance.

Daniela disse ainda que não quer dentro do reality show ser filmada em beijos ou a dormir com Afonso. "Apenas quis deixar em privado a minha vida privada. Já vi que a única solução é falar, porque jurei a mim mesma que nunca mais deixava num reality show que criassem uma narrativa e que me dessem a personagem que querem."

"O Afonso não é passado, não foi um caso, não foi uma cama. O Afonso faz parte da minha vida, eu faço parte da dele, é presente. Esse presente começou algum tempo depois do termino da relação com a Jéssica", confirmou.

Os rumores de romance entre a bailarina de 'Dança Com as Estrelas' e o antigo concorrente do 'Secret Story 8' começaram depois de ter surgido na internet um vídeo que mostra os dois a beijarem-se na queima das fitas do Porto, em maio deste ano.

Quanto ao entendimento com Jéssica Vieira, antiga namorada de Afonso, Daniela Santos atirou: "Sei que é complicado verem que duas mulheres civilizadas, maduras, podem saber a posição uma da outra, respeitarem-se, dar-se e até de alguma fora protegerem-se aqui".

Sobre o romance com Afonso, Daniel começou por dizer que os dois tinham, no presente, uma relação, mas mais adiante (a propósito das picardias com Catarina Miranda) referiu que os dois são livres neste momento.

"Ele não está a dever nada a ninguém, o que ele fez nas primeiras duas semanas não está a dever nada a ninguém. Naturalmente, se eu entro e nós gostamos um do outro e nos respeitamos, ou eu respeito, pronto, ele ia mudar a posição contigo [Catarina Miranda], é mais que óbvio", disparou.

"Não sou a outra, não estou aqui a disputar ninguém, eu sei o significado que tenho ou a importância que tenho. Gosto muito do Afonso, já disse isto quando entrei aqui", completou, deixando claro que não considera ter agido mal com Jéssica Vieira ou com qualquer outra mulher.

Afinal há ou não relação? Eis o que disse Afonso

Apesar de Daniela Santos ter falado no presente ao assumir uma relação amorosa com Afonso Leirão, este referiu-se ao romance no passado.

"Já tive uma relação com a Daniela lá fora, gosto muito da Daniela. Continuo a gostar muito da Daniela e, sim, vou sempre protegê-la e ter este cuidado com a Daniela", disse o jovem, que se vê agora num enredo amoroso que parece não ter fim.

Leia Também: Daniela Santos recebe filho no Big Brother? Polémica explicada em direto