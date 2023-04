O mundo está em eterna mudança e as atitudes e os comportamentos sexuais também. No entanto, não se pode pensar na sexualidade sem pensar na patologia. Nesta emissão do canal da Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino (APDI) o novo episódio fala sobre a sexualidade na Doença Inflamatória Intestinal(DII) sem tabus, com o psicólogo Nuno Marques.

“Estando numa crise duvido que lhe apeteça ter uma relação sexual”, afirmou o profissional de saúde. Sem tabus, o psicólogo respondeu a todas as questões sobre a universo do sexo, tanto nos homens como nas mulheres que vivem com a Doença de Crohn ou Colite Ulcerosa …mas não só. Além da vida sexual, também a orientação sexual e a forma como as doenças crónicas afetam o desempenho das relações sexuais são tema de destaque.

Em determinadas fases da doença ter relações sexuais poderá ser um grande desafio, mas com a ajuda de um profissional de saúde da área essa questão poderá ser ultrapassada, e ter uma vida sexual ativa e saudável.

Veja o episódio