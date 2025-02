Um dos grandes feitos da medicina é o contínuo aumento da esperança de vida, e a população portuguesa não é exceção. Contudo, este aumento dos anos nem sempre se associa a uma boa qualidade de vida, uma vez que o processo de envelhecimento mais longo torna-nos mais suscetíveis a doenças e a determinadas queixas.

Embora existam alguns fatores de risco hereditários ou genéticos que não são modificáveis, ou seja, não dependem de nós, a maioria dos fatores de risco de doença podem-se prevenir adotando um estilo de vida saudável. Cuidar da saúde é fácil, se seguir os seguintes conselhos:

1. Tenha uma alimentação saudável e equilibrada

Manter uma dieta equilibrada é um ponto chave quando pensamos em cuidar da nossa saúde. Deve-se evitar os açúcares refinados, as gorduras saturadas e os produtos ultraprocessados, e beber entre 1,5 a 2 litros de água por dia.

Uma refeição completa deve incluir uma proteína, como a carne e o peixe; hidratos de carbono, como arroz, massa ou batata e uma peça de fruta; e vegetais, ricos em vitaminas e fibra. A gordura boa, como o azeite, também é essencial, mas em poucas quantidades.

É importante comermos em função daquilo que o nosso corpo necessita, controlando as quantidades de acordo com o consumo diário de energia.

2. Garanta uma boa higiene

Parece um conceito muito abrangente, mas é muito importante para evitar doenças. Divide-se em três conceitos: a higiene oral, que deve ser mantida através da escovagem dos dentes, pelo menos, duas vezes por dia, e de consultas no dentista anualmente; a higiene do sono, que passa por evitar ecrãs (telemóvel, tablet, etc.) antes de adormecer e dormir, pelo menos, 7 horas por noite, no caso dos adultos e dos idosos; e a higiene postural, principalmente no local de trabalho. Uma boa postura corporal evitará muitos problemas, especialmente de coluna. Uma boa almofada e um bom colchão também ajudam.

3. Faça atividade física regular

A atividade física fortalece o coração, melhora a circulação e estimula a mente. Recomenda-se, pelo menos, 30 minutos diários de atividade física, para obtermos benefícios para a saúde. Uma forma prática, económica e fácil será, por exemplo, deixar o carro ou o transporte público a 15 minutos do trabalho e caminhar o resto do percurso, em passo acelerado.

4. Evite o consumo de álcool e tabaco

O consumo de álcool e tabaco aumenta a probabilidade de se desenvolver graves problemas mentais e físicos, como agressividade, cancros e doenças crónicas respiratórias.

5. Tenha acompanhamento médico regular

É um pilar fundamental para a longevidade com qualidade de vida. Consultar o médico regularmente, para fazer um check-up à sua saúde, é realmente a melhor forma de prevenir doenças e/ou de detectar doenças em fase inicial, aumentando a probabilidade de controlo ou, em certos casos, de cura. O acompanhamento médico deve ser para todos, independentemente da idade ou dos antecedentes de doença na família (devendo, nos casos de história familiar, o acompanhamento ser mais frequente).

Estima-se que cerca de 80% das doenças cardiovasculares e 33% dos cancros - as duas principais causas de morte, em Portugal - podem ser prevenidos através da adoção de estilos de vida saudáveis e do acompanhamento médico.

Um artigo de António Pedro Leite, Especialista em Medicina Geral e Familiar no Hospital CUF Torres Vedras.