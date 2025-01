Conhecer o conceito de “fator de risco” é muito importante para decidir os seus comportamentos da forma mais informada, consciente e responsável. Um fator de risco é uma característica que aumenta a probabilidade de ter um determinado problema de saúde. Vejamos alguns exemplos para compreender melhor.

O tabaco é um fator de risco para doenças do coração, do pulmão, do estômago, entre outras. Isto quer dizer que uma pessoa que fuma tem maior probabilidade de ter estes problemas do que uma pessoa que não fuma.

Existem vários fatores de risco - alguns podemos modificar, outros não. Por exemplo, a idade é um fator de risco para algumas doenças também, no entanto não há nada que possamos fazer. Também os fatores genéticos não estão ao nosso alcance de serem alterados - são, por isso, fatores de risco não modificáveis. Assim, é importante dedicarmo-nos aos fatores de risco que podemos modificar ou corrigir.

Tabagismo

O tabaco, por exemplo, coloca o fumador e todos os que estão à volta em risco. Deixar de fumar é um passo muito importante e existem várias ajudas disponíveis, incluindo consultas médicas de cessação tabágica. Se não fuma, deve procurar ambientes onde não haja exposição ao fumo do tabaco, pois o tabagismo passivo é prejudicial para a saúde.

Tensão arterial

Também a hipertensão arterial, as “tensões altas”, é um fator de risco para ter acidentes vasculares cerebrais (AVC), enfartes, entre outros problemas que ameaçam a vida. Ter a pressão arterial controlada é importante, pelo que deve procurar o seu médico, enfermeiro ou farmacêutico. As medidas não-farmacológicas mais eficazes para controlar a pressão arterial são a prática regular de exercício físico, a diminuição do consumo de sal (tentar substituir por ervas aromáticas, por exemplo) e o controlo do peso. Quando estas medidas não são suficientes, devemos cumprir a medicação prescrita pelo médico, controlando, assim, este fator de risco, diminuindo a probabilidade de doenças cardiovasculares.

Doenças infecciosas

Ter relações sexuais desprotegidas é outro fator de risco, nomeadamente para doenças infecciosas, pelo que é pertinente relembrar a importância do uso de método barreira (preservativo).

Existem muitos mais exemplos de fatores de risco - o colesterol alto, o consumo de álcool, o excesso de peso, entre muitos outros. Conhecê-los torna cada pessoa mais culta e mais capaz de melhorar a sua vida.

Na consulta de Medicina Geral e Familiar pode informar-se de forma personalizada acerca dos fatores de risco presentes na sua vida, avaliá-los e conhecer as atitudes que pode adotar para melhorar a sua gestão.

Estas são atitudes de prevenção - melhorar a saúde e a qualidade de vida, prevenindo o aparecimento ou agravamento de doenças.

Um artigo da médica Isabel Fragoso, especialista em Medicina Geral e Familiar na Clínica CUF S. João da Madeira e no Instituto CUF Porto.