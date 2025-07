Luíza Sonza, conhecida cantora brasileira, de 27 anos, está a processar a empresa portuguesa TAP, bem como as companhias aéreas Swiss International Airlines e Air France, pedindo uma indemnização total no valor de 19 mil euros por danos morais e materiais.

O caso remonta ao início deste ano quando Luíza tentava regressar ao Brasil mas os sucessivos atrasos e contratempos dos voos fizeram com que sofresse muitos percalços.

Tudo começou a 23 de maio quando Luísa apanhou um avião do Porto para o Rio de Janeiro, voo que tinha uma escala. Porém, esse voo da TAP teve um atraso de mais de 19 horas e Luíza tinha um concerto no dia seguinte em São Paulo, Brasil. Neste caso, a artista pede 11 mil euros à companhia portuguesa, alegando que não teve ajuda da parte da empresa no que diz respeito à alimentação, alojamento e transporte para um outro voo.

Sendo assim, a artista viu-se obrigada a comprar um bilhete com a Swiss International Airlines que custou cerca de 3389 euros, que partia de Lisboa, com destino a Zurique, na Suiça, e faria ainda escala em Paris, rumo ao Brasil, trajeto que sofreu também alguns atrasos.

Luíza alega que só chegou ao Brasil em cima da hora do evento, o que pôs em causa o seu descanso e preparação para o concerto. Para além disso, teve que deixar a mãe e a avó sozinhas no Porto.

Mas os problemas não se ficaram por aqui. A artista perdeu ainda as suas bagagens que continham as roupas para o concerto, bem como medicamentos importantes. E é por esse motivo que processa a Swiss e a Air France, pedindo 8000 euros, mais 7728 por danos morais e ainda 400 euros por perdas materiais.

A equipa da cantora revela que toda esta situação a deixou com uma "tensão extrema, desgaste emocional e prejuízos profissionais".

Quem é Luíza Sonza?

A artista brasileira completa esta sexta-feira 27 anos, nasceu em Tuparendi, no Rio Grande do Sul, Brasil. Começou a cantar aos sete anos e fez parte da Banda Sol Maior durante a adolescência. Em 2015 cria um canal de Youtube onde publica covers de músicas famosas. Em 2017 lançou a primeira música original, 'Good Vibes', já com um contrato com a Universal Music. No ano seguinte, 'Rebolar' teve um grande sucesso e não mais parou de lançar hits.

'Modo Turbo', ao lado de Anitta e Pabllo Vittar, 'Cachorrinhas', 'Braba', 'Chico', 'Flores' e 'Atenção' são algumas das suas músicas que fazem sucesso.

A sua vida pessoal também tem muito destaque na imprensa. Casou com o humorista Whindersson Nunes quando tinha apenas 19 anos mas a relação durou apenas dois anos. Essa relação fez com que Luíza fosse vítima de vários ataques na internet e tudo devido a rumores de traição. Atualmente a artista namora com o português Luis Ribeirinho, de 29 anos.

Leia Também: Princesa belga 'ilegítima' defende príncipe Harry: "Eu percebo-o"