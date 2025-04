Foi no 'Assim Vamos Ter de Falar de Outra Maneira', o seu novo podcast com Miguel Góis e José Diogo Quintela, que Ricardo Araújo Pereira comentou o polémico processo dos Anjos contra Joana Marques. Isto na sequência de um vídeo que a comediante publicou na sua página de Instagram que mostra a dupla musical a cantar o Hino Nacional, num evento do Moto GP, afetado por problemas técnicos - dando a entender que a sua atuação não foi a mais afinada.

"Há duas ou três coisas divertidas sobre esse julgamento. A primeira é as pessoas acharem que o processo dos Anjos e o pedido de mais de 1,1 milhões de euros de indemnização tem a ver com um episódio do 'Extremamente Desagradável'. Há pessoas que andam à procura de um episódio e não existe", começa por dizer.

"É na verdade um vídeo que ela fez para pôr no seu Instagram, vídeo esse que tem um minuto, que produz um estrago no valor de 1,1 milhões de euros", explica.

Conforme realça o humorista, os Anjos alegam que o vídeo "causou um dano suficiente de quebras de contrato e as pessoas promotoras deixaram de os convidar para fazer concertos, no valor de 1,1 milhões de euros".

Contudo, na visão de Ricardo Araújo Pereira, estes argumentos não são coerentes. "A própria agência dos Anjos revela que eles nos últimos 12 anos faturaram anualmente um pouco acima de 200 mil euros, e um vídeo de um minuto da Joana Marques fez com que eles tivessem um prejuízo a sete anos de trabalho".

"Outra coisa: não sei se se lembram, mas não foi a Joana que se lembrou daquilo. Primeiro aconteceu a polémica e depois o vídeo da Joana. Eles foram convidados para cantar no Moto GP e a Joana não estava a acompanhar, ela não gosta assim tanto de motas. Ela apercebeu-se que havia esse caso precisamente porque começou a circular um vídeo deles a cantarem. Vídeo esse que, é curioso, os próprios Anjos se referem a eles dizendo numa entrevista que quando viram esse vídeo a circular, sentiram vergonha alheia, porque realmente dá uma má imagem", continua.

"Ao que parece, houve um problema técnico que fez com que aquela atuação dos Anjos parecesse um pouco esganiçada, problema que é alheio à Joana. Limitou-se a fazer uma brincadeira com os Anjos a cantarem, faz um contra-plano com o júri do 'Ídolos', do qual fazia parte na altura. [...] Não achar que eles não estavam a cantar muito bem, paga 1,1 milhões de euros", diz num tom irónico.

Acreditando que a "verdade vem sempre ao de cima", Ricardo acha que será muito difícil para os cantores provarem o valor exigido. "Vai-se descobrir que quando se pede uma indemnização de 1,1 milhões de euros é preciso demonstrar uma relação causal entre o vídeo e os danos".

