O julgamento entre Joana Marques e os Anjos (Sérgio e Nelson Rosado) começou esta semana. Ana Garcia Martins e Ricardo Araújo Pereira, assim como o ator Vasco Pereira Coutinho, reagiram com humor a algumas das declarações da dupla musical.

Ana Garcia Martins, também conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', não ficou indiferente às declarações dos irmãos Sérgio e Nelson Rosado no julgamento em tribunal contra Joana Marques, que se iniciou esta semana. Num vídeo que partilhou nas stories da sua página de Instagram, a influenciadora digital mostrou-se incrédula com os argumentos apresentados pela dupla de cantores. "Só gostava de saber quem é o advogado dos Anjos que permite, que os instruiu, não é, que esteve anos a preparar este processo, para depois deixar que eles cheguem a tribunal e digam estas coisas e outras que têm dito", começa por dizer. "Só estou a perguntar, porque às vezes também tenho problemas deste género, processos e coisas e assim já sei quem não contratar", realça ainda, em tom de ironia. "A sério, cada vez que alguém solta uma frase destas eu penso 'não, isto é daqueles memes', eles não disseram mesmo isto. Disseram, eles disseram…", completa (veja o vídeo na galeria). Ana Garcia Martins destaca a confissão de Nelson que lamentou o facto dele e o irmão terem sido acusados de "assassinar o hino". Por seu turno, Sérgio Rosado também deu muito que falar - dando origem a muitas piadas nas redes sociais - ao revelar que "teve uma crise de acne" provocada "pelo stress". O acne que serviu de inspiração para a Mixórdia de Temáticas Aliás, estas palavras serviram de inspiração para a rubrica de Ricardo Araújo Pereira - a 'Mixórdia de Temáticas' - na Rádio Comercial, que tinha como título 'Malefícios da Crítica Musical'. "A crítica musical dá-me acne… Eu ouço uma crítica musical, pumba, ataque de acne! É impressionante", disse o comediante, em modo personagem. Este, recorde-se, é uma das testemunhas que serão ouvidas na próxima sessão em tribunal, marcada para o dia 30 de junho, conforme adiantou o jornal Observador. Críticas de Ricardo Araújo Pereira ao julgamento Num episódio do podcast 'Assim Vamos Ter de Falar de Outra Maneira' de abril, que apresenta ao lado de Miguel Góis e José Diogo Quintela, o comediante já se tinha manifestado quanto ao julgamento. Na visão de RAP é difícil de acreditar que um vídeo de um minuto, que deu origem ao processo, tenha feito um "estrago no valor de 1,1 milhões de euros". "A própria agência dos Anjos revela que eles nos últimos 12 anos faturaram anualmente um pouco acima de 200 mil euros, e um vídeo de um minuto da Joana Marques fez com que eles tivessem um prejuízo de sete anos de trabalho", argumentou à época. "Ao que parece, houve um problema técnico que fez com que aquela atuação dos Anjos parecesse um pouco esganiçada, problema que é alheio à Joana. Limitou-se a fazer uma brincadeira com os Anjos a cantarem, faz um contra-plano com o júri do 'Ídolos', do qual fazia parte na altura. [...] Não achar que eles não estavam a cantar muito bem, paga 1,1 milhões de euros", defendeu ainda.

Nem a Tia Bili de Vasco Pereira Coutinho se atreveu a comentar o julgamento...

Também o ator Vasco Pereira Coutinho não resistiu em brincar com o assunto, tendo por isso recorrido a uma das suas personagens mais populares no Instagram: a Tia Bili.

"Este era para ser um vídeo cómico a gozar com os Anjos, mas infelizmente não posso pôr som porque não tenho um PIB pra lhes pagar caso eles fiquem chateados…", lê-se num vídeo que publicou esta sexta-feira, dia 19 de junho.

O que gerou esta polémica?

Em causa está um vídeo partilhado por Joana Marques, que mostrava partes da atuação da dupla - Nelson e Sérgio Rosado - antes de uma prova do MotoGP em Portimão. Nas imagens, os Anjos cantaram o hino nacional e o vídeo publicado pela humorista continha partes de reações do júri do programa 'Ídolos'.

Os cantores decidiram avançar para a Justiça e exigem uma indemnização de um milhão e 118 mil euros, justificando que Joana Marques foi a responsável foi vários concertos cancelados e parcerias com marcas que não se concretizaram e que continuam a receber mensagens de ódio.

Fica a par do que aconteceu na primeira sessão de julgamento...