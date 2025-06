O segundo dia do julgamento do processo colocado pela dupla musical Anjos contra a humorista Joana Marques decorreu esta quarta-feira, 18 de junho, no Juízo Central Cível de Lisboa.

A segunda sessão ficou marcada pelo depoimento de duas pessoas muitos próximas aos cantores, Andreia Rosado, mulher de Sérgio, e Sílvia Rosado, mulher de Nelson.

De acordo com o Observador, o maestro Nuno Feist foi o primeiro a testemunhar, relatanto que "se o som tivesse estado a 100% isto nunca teria acontecido, porque eles não estiveram mal".

O que perderam os Anjos com o vídeo, segundo as alegações?

Pedro Miguel Ferreira Duque, gestor de empresas que tinha um acordo com os artistas, revela que um contrato foi cancelado depois do vídeo ser publicado, dando força a um dos argumentos dos artistas, que alegam que perderam dinheiro com toda esta polémica.

Testemunhou ainda outro empresário, referindo que cancelou um contrato com os artistas, no valor de 75 mil euros. A palavra foi passada a um amigo dos cantores, sócio-gerente de uma empresa de produtos farmacêuticos, que iria celebrar um acordo com os músicos no valor de 85 mil euros e que também não aconteceu.

Timi Montalvão, produtora da banda há vinte anos, revelou que os artistas faziam "40 a 50 concertos por ano e que agora têm metade", mencionando ainda que, quando Joana foi ao programa 'Júlia', da SIC, e onde falou sobre o processo, um dos concertos foi cancelado, relata o Observador.

Os testemunhos das mulheres dos cantores

Sílvia Rosado, mulher de Nelson, depõe e relata que teve que "começar a adormecer o filho" (agora com 13 anos) e que este se apercebeu que o "pai não estaria bem". "Agarrava nas mãozinhas dele, fechávamos os olhos" e faziam uma "oração".

Andreia Rosado, mulher de Sérgio, depôs logo a seguir onde descreveu um episódio passado num centro comercial. Uma pessoa terá gozado com a atuação do músico na presença dos filhos e este teve que "intervir".

Quem são as próximas testemunhas?

A próxima sessão está marcada para 30 de junho onde serão ouvidas mais testemunhas como Ricardo Araújo Pereira e Fernando Alvim, segundo o Observador. Nesta segunda sessão do julgamento estiveram presentes Daniel Leitão, marido de Joana Marques, José Diogo Quintela e Ana Galvão.

Recorde o que aconteceu

A dupla Anjos atuou uma prova do MotoGP em Portimão em 2022, onde cantaram o hino nacional. Depois disso, Joana Marques partilhou um vídeo do momento, na sua página de Instagram, onde fez uma montagem com excertos do programa onde era jurada, 'Ídolos', intercalando 'caretas' dos jurados com a atuação dos artistas.

Nelson e Sérgio decidiram processar a humorista e animadora de rádio da Renascença, exigindo-lhe uma indemnização de um milhão e 118 mil euros, alegando que perderam trabalho.

O primeiro dia de julgamento, que decorreu esta terça-feira, ficou marcado pelas elegações de Sérgio, que partilhou que "teve uma crise de acne" provocada pelo stress".