Tem início esta terça-feira, 17 de junho, o julgamento do processo que os músicos da banda Anjos, Nélson e Sério Rosado, interpuseram contra Joana Marques.

Na chegada ao tribunal, a humorista conversou com a imprensa e pela primeira vez abordou o tema.

"Lamento estar-vos a fazer perder o vosso tempo, acho que estamos todos a perder tempo útil, o meu não é especialmente valioso, portanto também não tenho problema em estar aqui estes dois dias. O tempo do tribunal podia ter sido aproveitado para outras questões", disse em declarações à SIC Notícias.

"Foi prometido que hoje ia saber-se as coisas graves que se passaram e eu venho na espectativa de descobrir também", realçou ainda, negando ter existido "tentativas de acordo" com os cantores, já que o pedido dos Anjos foi sempre para que retirasse o vídeo feito em tom de paródia a respeito da atuação numa prova de MotoGP, em Portimão.

"Tenho muita coisa para dizer, fui tomando muitas notas ao longo deste ano, houve momentos muito divertidos e pretendo falar sobre isso em sede própria", referiu ainda.

Nélson e Sérgio Rosado decidiram levar Joana Marques a tribunal por considerarem que o vídeo partilhado nas redes sociais em tom de paródia teve impacto negativo na carreira de ambos, prejudicando-os monetariamente, levando ao cancelamento de espetáculos e com danos até para a vida pessoal. Exigem uma indemnização de 1 milhão de euros.

Em causa está um vídeo publicado nas páginas de Joana Marques, alegadamente adulterado, com a atuação dos cantores na abertura da etapa do Moto GP realizada em Portimão. Nas imagens, os artistas cantavam o Hino Nacional numa atuação que foi transmitida através da televisão mas com supostos problemas de som.

Os Anjos referiram numa entrevista ao programa 'Dois às 10', em março deste ano, ter ficado "surpreendidos e até envergonhados pelo som que veio cá para fora". Depois de pedirem satisfações junto da organização do Moto GP, receberam um pedido de desculpas por parte da Dorna.

"Estamos a falar de um gigante que nos pediu desculpa e assumiu aquilo que nos tinha feito", realçaram.

Os irmãos Rosado explicam que sentiram "uma onda de ódio, um discurso de cyberbullying que parecia um filme". Receberam "ameaças de morte", dizem, e viram os seus espetáculos serem cancelados.

[Notícia atualizada às 11h40]

