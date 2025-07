A terceira sessão do julgamento no qual os músicos da banda Anjos, Nélson e Sérgio Rosado, processam a humorista Joana Marques decorreu esta segunda-feira, 30 de junho.

Ricardo Araújo Pereira, amigo e colega de Joana Marques, será hoje ouvido pelo juiz. O humorista, testemunha de defesa da comediante, falou aos jornalistas ao chegar ao tribunal.

"Se alguém os ameaça de morte, para eles é indiferente, mas se alguém se ri deles, eles querem um milhão de euros", começou por referir em declarações à CNN Portugal, referindo-se a Sérgio e Nélson Rosado.

"O que acho que os queixosos pretendem do tribunal é uma impossibilidade. Eles querem que o tribunal determine o seguinte: nós não somos ridículos. E não é possível, porque somos todos [ridículos]", continuou, deixando claro que não concorda com a posição dos músicos.

"É um vídeo de um minuto que exprime a seguinte ideia: não gostei muito desta interpretação musical", disse ainda em defesa de Joana Marques, declarando convictamente que esta premissa não justifica um processo.

"Não faz sentido processar a Joana Marques, ponto final", afirmou, explicando que, na sua opinião, este processo e a queixa dos Anjos trata-se na verdade de "uma infantilização da sociedade que existe nos dias de hoje".

"A expressão assassinar uma música não equipara ninguém à Rosa Grilo, significa que se cantou mal. Acho que é possível dizer que o Pavarotti canta mal e não ser incomodado pela justiça. Era o que faltava que sobre os irmãos Rosado não se pudesse dizer a mesma coisa".

Questionado se irá defender Joana Marques em tribunal, Ricardo Araújo Pereira referiu: "Vou responder ao que me perguntarem."

Nélson e Sérgio Rosado, conhecidos por serem a famosa dupla Anjos, decidiram avançar com um processo em tribunal contra Joana Marques depois de a humorista ter partilhado nas suas redes socais um vídeo no qual brincava com a atuação dos cantores numa prova do MotoGP, em Portimão.

As imagens parodiavam os problemas técnicos que Nélson e Sérgio enfrentaram ao cantarem o hino nacional no início da referida prova, facto que os deixou profundamente indignados.

Os Anjos defendem que a paródia de Joana Marques levou ao cancelamento de vários espetáculos, prejudicando a carreira de ambos e provocando prejuízos avultados para os músicos e a restante equipa que os acompanha. Além do alegado prejuízo financeiro, dizem ainda ter sofrido danos psicológicos e ameaças que se estenderam a toda a família. Ao avançarem para tribunal pedem uma indemnização de mais de 1 milhão de euros.

A primeira sessão do mediático julgamento começou a 17 de junho, com Sérgio Rosado a partilhar perante o juiz que "teve uma crise de acne" provocada pelo stress. No dia seguinte, os artistas voltaram a tribunal. Hoje decorre a terceira sessão do mediático processo.

Também Joana Marques falou aos jornalistas ao comparecer em tribunal no primeiro dia de julgamento, a 17 de junho.

"Lamento estar-vos a fazer perder o vosso tempo, acho que estamos todos a perder tempo útil. [...] O tempo do tribunal podia ter sido aproveitado para outras questões. Foi prometido que hoje ia saber-se as coisas graves que se passaram e eu venho na espectativa de descobrir também", referiu a humorista.

Leia Também: "Há mais 3 pessoas que vão avançar com um processo contra Joana Marques"