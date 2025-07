A Neuroftalmologia é uma especialidade médica que combina a Oftalmologia e a Neurologia e, por isso, um Neuroftalmologista é um médico que possui conhecimentos destas duas áreas de especialidade.

Porque são necessários os neuroftalmologistas?

Porque o ato de ver, a visão, não diz respeito apenas aos olhos.

Os olhos atuam como câmaras, máquinas fotográficas que captam as imagens, que depois são transportadas por digamos, um cabo a que chamamos nervo ótico, para dentro do cérebro, onde por sua vez este cabo se conecta através de novas ligações a outros cabos (a via optica) atravessando todo o cérebro até à sua parte mais posterior (cortex occipital) que é onde se situa o software, onde as imagens são processadas e dão sentido ao que vemos (com cores, forma, movimento).

Um dano em qualquer localização desta via pode causar problemas de visão, não residindo, como vemos, apenas nos olhos os problemas visuais.

Quando devo consultar um neuroftalmologista?

- Perda súbita de visão de um ou ambos os olhos ao mesmo tempo ou sequencial

- Perda súbita ou mesmo mais lenta do campo visual periférico (não ver para os lados, só em frente)

- Ver duas imagens de um só objeto (visão dupla ou diplopia) quer seja uma ao lado da outra, uma por cima da outra, uma à frente e outra atrás

- Quando os olhos se movem de forma descoordenada (parece que não se entendem um com o outro)

- Enxaquecas severas

- Traumatismos cranianos

- AVC

- Doenças neurológicas várias (esclerose múltipla, tumores, etc.)

É uma subespecialidade pouco conhecida e pouco procurada, mas extremamente importante para quem precisa destes cuidados.

Um artigo da médica Ivone Cravo, neuroftalmologista nas clínicas Alm Primum.