Morreu o ator Malcolm-Jamal Warner, esta segunda-feira, na sequência de um afogamento, na Costa Rica, onde passava férias com a família, revelaram as autoridades. O norte-americano tinha 54 anos e era conhecido pelo seu personagem Theo na série 'The Cosby Show'.

De acordo com a Reuters, que cita o Departamento de Investigação Judicial da Costa Rica, um cidadão norte-americano, com o apelido Warner, afogou-se na Playa Cocles, após ter sido arrastado pela corrente do mar.

"Ele foi resgatado por pessoas na praia," refere o relatório inicial do departamento. Contudo, quando os primeiros socorristas da Cruz Vermelha da Costa Rica o encontraram, Malcolm-Jamal Warnero já estava sem sinais vitais, tendo sido declarado o óbito no local. Posteriormente, o corpo foi levado para uma morgue.

Note-se que os representantes do ator ainda não fizeram qualquer comentário.

A Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor (NAACP, sigla em inglê, já reagiu à morte do ator, tendo partilhado uma fotografia: "O teu talento e espírito tocou muitas vidas e o teu legado vai continuar a ser uma inspiração."

Malcolm-Jamal Warner tinha ganhado o prémio de melhor ator na série de comédia 'Reed Between the Lines' da NAACP, em 2012.

Já a Fox Entertainment emitiu um comunicado, citado pela Reuters, onde escreveu que "todos estão com o coração partido pela trágica morte do nosso amigo e colega, o extraordinário Malcolm-Jamal Warner" e referiu que os seus "papéis icónicos são inesquecíveis e intemporais".

"O 'The Cosby Show', que esteve no ar entre 1984 e 1992, tendo sido um dos primeiros retratos de uma família negra americana bem-sucedida, estável e saudável na televisão, que desafiou os estereótipos negativos", pode ler-se.

Warner criou muitos momentos de TV que ficaram gravados na memória das crianças da Geração X e dos seus pais, incluindo uma discussão, no episódio piloto, com o Cliff Huxtable de Bill Cosby sobre dinheiro e um furo na orelha que ele tenta esconder do pai. Theo era o único filho entre quatro filhas na casa de Cliff Huxtable e Clair Huxtable, interpretada por Phylicia Rashad, na sitcom da NBC.

O ator fazia o papel de uma das principais figuras da adolescência masculina americana num programa que foi o mais popular nos Estados Unidos durante grande parte de sua exibição, de 1984 a 1992. Além de ter desempenhado o papel, por oito temporadas, em todos os 197 episódios, recebendo uma indicação para os prémios Emmy de melhor ator coadjuvante numa comédia, em 1986.

Para muitos, a imagem duradoura do personagem, e de Warner, é com ele a usar uma camisa de designer falso, mal feita, costurada pela sua irmã Denise, interpretada por Lisa Bonet.

A camisa "Gordon Gartrell" tornou-se uma imagem que pode ser memorável. Anthony Mackie usou uma no 'The Tonight Show' com Jimmy Fallon e a foto de perfil no Instagram de Warner mostra uma criança usando uma.

Como o resto do elenco do programa, Warner teve que lidar com as acusações de agressão sexual contra a sua estrela titular, cuja condenação em tribunal da Pensilvânia foi posteriormente anulada.

Warner disse à agência de notícias Associated Press, em 2015, que o legado do programa estava "manchado". Mas "a minha maior preocupação é como se trata (...) as imagens de pessoas de cor na televisão e no cinema", acrescentou.

"Sempre tivemos o 'The Cosby Show' para nos comparar a isso. E o facto de não termos mais isso, é a coisa que mais me entristece, porque em poucas gerações os Huxtables terão sido apenas um conto de fadas."

Warner apareceu mais tarde na sitcom 'Malcolm & Eddie', ao lado do comediante Eddie Griffin na série que foi transmitida na extinta rede UPN de 1996 a 2000. E na década de 2010, ele foi estrela ao lado de Tracee Ellis Ross, juntos fizeram o papel de um casal, durante duas temporadas na sitcom da BET 'Read Between The Lines'.

O ator também teve um papel como amigo de O.J. Simpson, Al Cowlings, em 'American Crime Story' e foi um ator regular na série 'The Resident', da Fox.

Os seus papéis no cinema incluem a comédia romântica de 2008 'Fool's Gold' com Matthew McConaughey e Kate Hudson.

Como poeta e músico, Warner ganhou um Grammy de melhor performance tradicional de R&B e foi indicado para o prémio de melhor álbum de poesia falada por 'Hiding in Plain View'.

Warner foi casado e teve uma filha, mas optou por não divulgar publicamente os nomes dos seus familiares. Os representantes da Warner também não comentaram este facto até agora.

