Morreu o ator George Wendt, mais conhecido por interpretar Norm Peterson na sitcom 'Cheers, Aquele Bar'. Tinha 76 anos.

O artista morreu na manhã desta terça-feira, dia 20 de maio, como confirmou a sua assessora de imprensa Melissa Nathan em nome da família.

"O querido ator e comediante George Wendt, mais conhecido por fazer parte da comédia de sucesso da NBC, 'Cheers', morreu. A família de George confirmou a notícia da sua morte na manhã de terça-feira, anunciando que ele morreu em paz, enquanto dormia em sua casa", disse num comunicado citado pela People.

"O George era um homem de família, dedicado, um amigo querido e confidente de todos aqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo. Vamos sentir sempre a sua falta", acrescentou. "A família pede privacidade neste momento", destacou ainda na mesma nota.

Natural de Chicago, onde nasceu em 1948, George Wendt tinha oito irmãos. A irmã Kathryn é mãe do ator e comediante Jason Sudeikis. Começou a estudar comédia no The Second City, onde conheceu Bernadette Birkett, com quem se casou em 1978. Juntos foram pais de Hilary, Joe e Daniel.

Entre os vários trabalhos que fez ao longo da sua carreira, George Wendt fez também parte de filmes como 'Cuidado com Meu Guarda-Costas', 'Jekyll and Hyde Juntos Outra Vez' e 'Aeroplano II: A Loucura Continua'.

