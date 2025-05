Adam Ramey, membro fundador e vocalista dos Dropout Kings, morreu na segunda-feira, dia 19 de maio, como comunicou a banda. Tinha 31 anos.

"Adam Lee Ramey. 24/05/92 - 19/05/25. [...] Nem sempre esperamos que as coisas aconteçam como sonhámos, nem podemos entender o quão especial cada momento com os nossos amigos e familiares é até que esses momentos se tornem memórias. Com o coração pesado, comunicamos que o nosso irmão, Adam Ramey, morreu", pode ler-se na partilha feita no Instagram do grupo, onde Eddie 'Black Cat Bill' Wellz, Rob Sebastian e Jeremy Garcia prestaram uma homenagem ao colega e amigo.

"A sua paixão, energia e amor pela música moldaram os Dropout Kings e tocaram inúmeras vidas. Estamos devastados, mas o espírito, o carisma e a energia do Adam não apenas vai inspirar-nos para sempre, como também vai impulsionar-nos para no futuro sermos o melhor que conseguirmos. Agradecemos a todos durante este período e sabemos que ele também agradece por todos os momentos que partilhámos. Obrigado por tudo, Chip", acrescentaram.

"Descansa em paz, Adam. Vamos amar-vos sempre mais do que qualquer palavra possa expressar, família", concluíram.

Nas stories da página de Instagram da banda foi partilhado o link para uma página no GoFundMe, que foi criada pela cunhada do artista.

"No dia 19 de maio, apenas cinco dias antes do seu 32.º aniversário, perdemos o Adam Ramey — amado marido, pai, filho e vocalista dos Dropout Kings", comunicou, referindo que o cantor cometeu suicídio depois de "uma longa e dolorosa batalha contra o vício".

"O Adam não era apenas o meu cunhado. Para mim era como um verdadeiro irmão. Salvou a minha vida num dos meus momentos mais sombrios e esteve sempre presente na vida das pessoas que amava. Trazia vida e energia a cada ambiente, a cada reunião familiar e a cada palco que pisava", lembrou.

Adam Ramey deixa a mulher, Jamie, e o filho de ambos, Jude, de 18 meses. O pedido de angariação de fundos no GoFundMe tem como objetivo ajudar a família do artista.

© Instagram_dropoutkingsaz

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

