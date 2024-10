O artista perdeu a vida após ter caído de um terceiro andar de um hotel em Buenos Aires.

Morreu Liam Payne, ex-membro dos One Direction. O artista, de 31 anos, foi encontrado sem vida, esta quarta-feira, dia 16 de outubro, no hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina.

Liam James Payne nasceu a 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, Reino Unido. Tornou-se conhecido em 2010 após a participação no 'The X Factor' onde nasceu a conhecida banda formada pelo próprio, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik.

Depois de lançar dois álbuns com os One Direction (entre 2012 e 2015), em 2016 decidiu seguir uma carreira a solo. 'Strip That Down' , 'Get Low' e 'Stack It Up' foram alguns dos sucessos que marcaram o seu percurso.

Liam, recorde-se, era pai de Bear, de sete anos, fruto do antigo relacionamento com a cantora Cheryl Cole.

[Notícia atualizada às 00h02]

---

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.