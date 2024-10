Os membros dos One Direction - Louis Tomlinson, Harry Styles, Niall Horan e Zayn Malik - fizeram um comunicado em conjunto no qual reagiram à morte de Liam Payne.

"Estamos completamente devastados com as notícias da morte do Liam. Com o tempo, e quando toda a gente o conseguir fazer, haverá mais para dizer.

Mas por agora tiraremos algum tempo para o luto e para processar a perda do nosso irmão, a quem amávamos profundamente.

As memórias que partilhamos com ele serão guardadas para sempre. Por agora, os nossos pensamentos estão com a família, amigos, e fãs que o amaram juntamente connosco.

Iremos sentir terrivelmente a sua falta. Amamos-te".

Liam Payne, recorde-se, morreu esta quarta-feira, dia 16 de outubro, aos 31 anos, depois de saltar da varanda de um hotel em Buenos Aires, Argentina, onde se encontrava hospedado. As circunstâncias da morte ainda estão a ser investigadas pelas autoridades locais.

--

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

