Letizia e Leonor marcaram presença nos Prémios Princesa de Girona 2025, que decorreu na passada quarta-feira em Barcelona e deram nas vistas com um look a combinar: um macacão preto.

Os Prémios Princesa de Girona 2025 decorreram esta quarta-feira e, pela primeira vez, no Gran Teatre del Liceu de Barcelona, nas Ramblas, zona famosa da cidade catalã. Os reis de Espanha, Felipe e Letizia, bem como as filhas, Leonor e Sofía, marcaram presença neste evento que tem como objetivo premiar jovens que se destaquem nas mais variadas áreas como arte, investigação, empreendedorismo e ação social. Como é costume, a princesa Leonor discursou em catalão e ainda em espanhol. E os looks das princesas e da rainha de Espanha? (Pode ver as imagens na galeria) O que deu nas vistas foi a semelhança de looks entre Letizia e Leonor. É que, tanto a mãe como a filha elegeram um fato preto com apenas algumas diferenças. Letizia usou um conjunto da Mango, reciclado e que já tinha usado nos Prémios de Jornalismo Francisco Cerecedo a 18 de novembro de 2024. O look ficou completo com uns brincos da marca Tous, longos e também reciclados. A rainha usou ainda uma clutch da marca Magrit e uns sapatos com um salto baixo Paula by Sézane, que já tinha usado em maio de 2023. Recorde-se que a rainha não pode usar saltos altos, que tanto gostava, devido à doença que tem, neuroma de Morton.

Já a filha mais velha, a herdeira ao trono, princesa Leonor, usou também um fato preto mas brilhante - ao contrário da mãe.

Leonor, de 19 anos, deixou de lado as cores vibrantes e chamativas que costuma usar neste evento e optou por usar um conjunto da marca Bleis Madrid feito em tecido jacquard, pertencente à coleção Outono/Inverno 2023-2024. O casaco era de corte masculino e com ombreiras e as calças tinham um corte reto.

No que diz respeito aos acessórios, a jovem usou uns brincos de diamantes que pertencem à coleção da mãe desde 2014 e um anel no dedo indicador. Nos pés, Leonor optou por uns sapatos scarpins pretos de bico fino da marca espanhola PINKCHIC guagua, à venda aqui por 115 euros. A carteira, da marca Olivia Mareque, combina com a cor do fato.

Sofía, por outro lado, optou também por usar uma cor mais escura, mas foi de azul. Em vez do fato da mãe e irmã, usou um macacão assimétrico e fluido nos ombros que tinha umas calças largas. Aliás, o macacão é das peças preferidas de Sofía, que utilizou um vermelho e também assimétrico, no dia da formatura do UWC Atlantic College, no País de Gales, Reino Unido.