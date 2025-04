Letizia esteve esta sexta-feira na cidade de Léon no âmbito dos prémios Princesa de Girona.

Mas desta vez não foi o seu look - um fato verde da marca Carolina Herrera - que deu nas vistas.

Foi a sua postura descontraída ao comunicar com os súbditos. Abordada por uma senhora que queria tirar uma selfie com ela, Letizia percebe que a idosa estava com alguma dificuldade.

A rainha descomplicou a situação e não hesitou em ajudá-la, pegou no telemóvel, posicionou a câmara e tirou a fotografia.

Veja, abaixo, o momento.

