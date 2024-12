Os cidadãos do Reino Unido estavam em êxtase com a presença da família real em Sandringham, onde estes assistiram à missa de Natal.

Kate, William e os filhos fizeram questão de ir cumprimentar quem por lá estava, agradando aos súbditos e mostrando uma grande proximidade.

Para além de Charlotte, que até tirou 'selfies' com as pessoas, o príncipe Louis também foi muito acarinhado. O menino recebeu alguns presentes, entre eles chocolates. O pai teve mesmo que 'colocar um travão' dizendo a que oferecia os doces: "Não, não, não pode dar todos os chocolates! Não mesmo. Tem que ficar com eles para si também", disse, de forma educada. Louis estava prestes a aceitar mas, assim que ouviu o pai dizer isto, recuou e permaneceu parado.

Veja o vídeo do momento abaixo.

