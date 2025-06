Parece que a princesa Charlotte recorreu ao closet da mãe ou do pai para completar o seu look antes da fotografia que tirou com o pai, o príncipe William, e os irmãos, o príncipe George, de 11 anos, e o príncipe Louis, de sete.

No domingo, dia 15 de junho, foi divulgado um novo retrato dos membros da realeza britânica nas celebrações do Dia do Pai em Inglaterra e houve uma peça que a pequena Charlotte, de 10 anos, usou e que não passou despercebida.

A menina pode ver vista com um cachecol xadrez em tons de verde e azul que parecia ser um pouco grande, levando a acreditar que a menina pode ter recorrido ao closet dos pais para completar o seu look. Até porque a mãe, Kate Middleton, foi vista com uma peça semelhante no Natal, em Sandringham, no ano passado. E também William já usou cachecóis em dias mais frescos, como destaca ainda a People.

