Kate Middleton marcou presença na festa real que decorreu no jardim do Palácio de Buckingham, na terça-feira, dia 20 de maio, e houve um acessório do seu look que não passou, de todo, despercebido.

A mulher do príncipe William foi vista com o chapéu que usou no casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, em maio de 2018.

Conhecida por reutilizar peças do guarda-roupa, esta não foi a primeira vez que a princesa de Gales usou a referida peça. No entanto, ter recuperado o florido chapéu amarelo de Philip Treacy foi um pormenor que não passou despercebido.

Leia Também: Kate Middleton pela primeira vez em dois anos em 'festa' da realeza