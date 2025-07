Fanny Rodrigues já mostrou o novo namorado, o músico Detchi, de 22 anos, nas redes sociais. A apresentadora, de 33 anos, confirma desta forma os rumores que corriam na imprensa cor-de-rosa.

O amor anda no ar, é caso para se dizer! Aos 33 anos, Fanny Rodrigues encontra-se a viver uma nova paixão, conforme a eterna 'belle portugaise' já confirmou nas redes sociais. O homem que a conseguiu conquistar chama-se Bernardo Calheiros, mas é conhecido pelo seu nome artístico, Detchi. Bernardo tem 22 anos, é natural de Viseu e é músico de hip hop. Depois de vários rumores a surgirem na imprensa cor-de-rosa acerca deste romance, eis que a antiga concorrente do 'Secret Story 2' acabou por confirmar os mesmos ao partilhar vídeos no Instagram nos quais aparece na companhia de Bernardo.

Atualmente na cidade da Beira Alta, o casalinho assistiu a um concerto de Matay. Entretanto, Detchi não resistiu em partilhar a irritação de Fanny, num restaurante, referindo num vídeo: "Nunca metam manteiga no frigorífico, por favor! A princesa transforma-se".

Todos estes momentos poderão ser vistos ao carregar o vídeo na galeria.

Depois da tempestade - no amor - veio a bonança

No que diz respeito aos assuntos do coração, a caminhada de Fanny Rodrigues tem sido uma verdadeira montanha russa.

Em fevereiro, no Dia dos Namorados, a antiga apresentadora do programa 'Somos Portugal', da TVI, assumiu-se solteira, confirmando, desta forma, o fim definitivo da conturbada relação que manteve com Jorge Frade, operador de câmara.

A relação durou cerca de dois anos, tendo existido diversos rumores de suposta toxicidade. Falava-se em ciúmes e desentendimentos nos bastidores do programa da TVI, onde ambos trabalhavam.

Meses depois, eis que o cupido voltou a cruzar-se com Fanny. Vale a pena notar que esta já é mãe de Diego, fruto do anterior relacionamento com João Almeida. O casal separou-se no final de 2023.

Mal-estar com a TVI? Não...

Em junho, Fanny Rodrigues fez questão de fazer um esclarecimento depois de especulações que davam conta que existia um mal-estar entre ela e a restante equipa do 'Somos Portugal'.

"Nunca tive um problema com a equipa a não ser com um operador de câmara, porque éramos os dois muito briosos. Ia fazer cinco anos de 'Somos [Portugal]' e nunca, nunca mas nunca tive uma chatice com qualquer pessoa. A não ser quando eu dava ideias", afirmou à época, acrescentando: "não me façam dizer mais coisas".

A ex-concorrente do reality shows da TVI fazia parte da equipa do programa 'Somos Portugal' há cinco anos, tendo sido dispensada da TVI em novembro do ano passado - na mesma altura em que o formato que animava as tardes de domingo chegou ao fim.