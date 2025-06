Fanny Rodrigues quebrou o silêncio no último domingo, 22 de junho, e pela primeira vez falou sobre o alegado mal-estar que, segundo os rumores, existia entre ela e a equipa do programa 'Somos Portugal', da TVI.

A ex-concorrente do 'Secret Story' fazia parte da equipa do programa 'Somos Portugal' há cinco anos, tendo sido dispensada da TVI em novembro do ano passado - na mesma altura em que o formato que animava as tardes de domingo chegou ao fim.

Agora, em resposta aos rumores de que o seu afastamento do canal foi motivado por alegados problemas nos bastidores com os restantes elementos da equipa, Fanny Rodrigues assegura que teve um único problema.

"Nunca tive um problema com a equipa a não ser com um operador de câmara, porque éramos os dois muito briosos. Ia fazer cinco anos de 'Somos [Portugal]' e nunca, nunca mas nunca tive uma chatice com qualquer pessoa. A não ser quando eu dava ideias", afirmou

"E não me façam um dia dizer mais coisas", completou ainda, deixando no ar que teria mais a dizer sobre o tema.

Quem é o operador de câmara a quem Fanny se refere?

A antiga apresentadora da TVI optou por não mencionar o nome do operador de câmara a quem se referia e com quem teve problemas, mas tudo indica que poderá tratar-se de Jorge Frade.

Fanny e Jorge Frade conheceram-se nos bastidores de 'Somos Portugal', acabaram por envolver-se e viver uma conturbada relação amorosa. A relação durou cerca de dois anos, mas ficou marcada por vários términos e rumores de suposto toxicidade. Falava-se em ciúmes e desentendimentos nos bastidores do programa da TVI, onde ambos trabalhavam.

O fim do namoro de Jorge Frade e da antiga apresentadora foi confirmado de forma oficial em fevereiro deste ano, com Fanny a declarar-se solteira no Dia dos Namorados (celebrado a 14 de fevereiro).

"Eu e a Fanny não tivemos uma boa relação no 'Somos Portugal'"

Catarina Miranda foi a principal fonte a dar conta do alegado mal-estar vivido nos bastidores de 'Somos Portugal'. A ex-concorrente do 'Big Brother' fez parte de uma das últimas equipas do programa da TVI, ocupando igualmente o papel de apresentadora, e relatou diversas vezes que, durante os três meses em que se cruzaram por lá, não teve uma boa relação com a colega de equipa.

"Realmente, eu e a Fanny não tivemos uma boa relação no 'Somos Portugal'. Não foi fácil mas nunca houve nada assim para nos odiarmos de morte", referiu através das redes sociais.

Mais tarde, num no programa 'Manhãs CM', da CMTV, Catarina Miranda relatou uma alegada cena de ciúmes vivida nos bastidores.

"O Frade é cameraman e ia filmar-me e ela achou que naquele dia não era ele que tinha que me filmar e o que é que eu tenho a dizer?", disse, referindo-se ao alegado 'problema' que levou Jorge Frade a ser afastado temporariamente do do 'Somos Portugal'.

Fim de 'Somos Portugal' e a mágoa de Fanny

O programa 'Somos Portugal' chegou ao fim em novembro de 2024, uma decisão do diretor-geral do canal - José Eduardo Moniz. Após mais de uma década em antena, o formato que animava as tardes de domingo deixou de fazer parte da grelha.

Idevor Mendonça e Mónica Jardim, que apresentavam o 'Somos Portugal' ao lado de Fanny Rodrigues, foram recolocados em outros formatos. Atualmente, apresentam o 'Em Família', aos fins de semana, mas o mesmo não aconteceu com Fanny.

A ex-concorrente do 'Secret Story' não recebeu nenhum outro projeto no canal, o que lhe causa uma enorme mágoa. Fanny já manifestou diversas vezes a sua tristeza publicamente e referiu até estar a passar por uma depressão, numa entrevista recente ao programa 'Júlia, apresentado por Júlia Pinheiro, na SIC.

Ainda a propósito da partilha em que quebrou o silêncio sobre o alegado mal-estar nos bastidores de 'Somos Portugal', Fanny voltou a manifestar o seu descontentamento pelo fim do programa de domingo e enalteceu o facto de a SIC manter em antena um formato semelhante.

"A SIC a mostrar que o que eles fazem continua a mover pessoas", realçou ao partilhar uma imagem de ‘Domingão’.

Prevendo as críticas relativamente ao seu desabafo, não tardou em apontar: "E não me venha com tangas que me estou a fazer ao piso. São factos".



