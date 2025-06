Fanny Rodrigues é adepta de tatuagens. A apresentadora tem várias espalhadas pelo corpo mas a mais recente que fez tem um significado especial.

A novidade foi partilhada por ela e pelo tatuador que a fez nas redes sociais. Trata-se de um desenho com a imagem realista do seu avô que já morreu, agora gravada no seu braço.

"Obrigada. Ficou igual. Tem mesmo muito significado para mim, é a minha estrela", escreveu a apresentadora nos comentários da publicação.

Ora veja.