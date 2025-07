Pedro Chagas Freitas dedicou o seu espaço na rede social Instagram para escrever sobre uma das figuras mais antigas do panorama da televisão portuguesa: José Figueiras.

O escritor partilhou a sua opinião sobre o apresentador de 'Alô Portugal', que está no ar aos fins de semana, na SIC.

"O José Figueiras é muito mais do que a etiqueta que lhe colaram. Fazemos sempre isso: pegamos numa pessoa, cortamos-lhe as pontas, enfiamo-la numa caixa com um rótulo barato. Pronto: já está.

O público adora gente que não dá trabalho, resumida a uma caricatura que cabe num intervalo de trinta segundos", começa por escrever Pedro Chagas Freitas.

De seguida, o autor relata o episódio em que se estreou pela primeira vez em televisão, precisamente ao lado de Figueiras.

"A primeira vez que apareci em directo numa televisão nacional — e internacional — foi com ele. Eu estava a tremer. Minutos antes de o programa começar, o Zé apareceu. Não me conhecia, não me devia nada. Olhou-me nos olhos, sorriu, falou-me como só fala um humano que sabe que do outro lado está outro humano — e não carne de audiência. Dois minutos. Foi o suficiente para a minha alma parar de sofrer de medo.

Depois, encontrei-o mais vezes. Trabalho, sempre trabalho. O Zé não sabe só trabalhar; sabe ser gente. No meio daquela maquinaria toda — luzes, câmaras, egos com fome —, ele ainda se lembra do básico: olhar, ouvir, existir", relatou o escritor, refletindo, de seguida, sobre estigmas que possam haver sobre a persona televisiva de José Figueiras.

"É por isso que me custa quando reduzem um homem ao seu boneco. Matamos a complexidade dos outros para que caibam no nosso conforto. O Zé tem mais densidade numa pausa de silêncio do que muitos palermas armados em génios. Naquele dia, fez-me sentir em casa; provou-me que até na televisão pode haver gente de verdade. Se não percebes a importância disso, não percebes nada", concluiu o escritor.

A reação do apresentador a este elogio público

Na legenda da partilha, a cara da SIC fez questão de responder ao elogio público do escritor. "Ohhh Pedro …. Até corei! Vindo de ti. Fiquei sem fôlego", referiu o colega de Ana Marques na condução da produção da SIC 'Alô Portugal'.

O percurso de José Figueiras no mundo do entretenimento

José Figueiras, de 58 anos, entrou para a SIC em 1992 onde começou por apresentar a meteorologia. No canal de Paço de Arcos deu a cara por vários formatos de entretenimento. 'Ai, os Homens', 'Paródia Nacional', 'Muita Lôco', 'Você Decide', 'Às Duas por Três,' 'SIC ao Vivo', entre muitos outros. Desde 2009 apresenta o 'Alô Portugal', primeiro a solo e, mais recentemente, com Ana Marques.

A mais recente polémica de José Figueiras com Ana Marques

E foi precisamente com Ana Marques que foi conhecida uma polémica associada ao nome de José Figueiras. Surgiu um rumor dando conta de um evenual mal- estar entre os dois nos bastidores do programa 'Alô Portugal', o que foi prontamente desmentido pela apresentadora num evento com a imprensa no início deste ano.

"Não houve nada, nem sequer aconteceu nada. [...] Fiquei chocada com as notícias [...] Acho que já falei disto o suficiente. Surgiu na imprensa, fui apanhada de surpresa. Achei uma perfeita estupidez. A única coisa que me custa é o que isso alimenta de 'haters', porque de resto, estou muito tranquila", referiu Ana Marques.