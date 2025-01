Ana Marques é uma das grandes apostas da SIC na nova programação de 2025. O programa da apresentadora, 'Alô Portugal', deixará de ser transmitido de segunda a sexta-feira, passando para as manhãs de sábado e, eventualmente, domingo.

Num evento de apresentação das novidades do canal, a apresentadora falou sobre estas mudanças.

"Passa a ser um programa maior, tem o mesmo nome, os mesmos apresentadores, o mesmo cenário, mas [mais] estendido. Nós esticámos ali, o que permite ter público e uma narrativa", revelou, realçando que este é um programa "de daytime puro e duro". "No fundo, se formos pensar que o programa é sábado e domingo, fazemos mais horas do que fazíamos durante a semana. Só são mais compactados", completou.

A vida de Ana Marques não se faz apenas da televisão, pelo que a personalidade também tem apostado nas redes sociais, à semelhança de várias caras conhecidas. No seu caso o grande foco têm sido os conteúdos sobre decoração, tema de um dos seus programas - 'Posso Entrar?'.

O (alegado) arrufo com José Figueiras

Aproveitando a ocasião, questionou-se a apresentadora sobre uma das polémicas em que se viu envolvida recentemente, neste caso, uma alegada zanga que terá tido com José Figueiras, assunto que chegou a abordar no programa 'Casa Feliz'.

"Essa questão foi levantada pela imprensa e nunca aconteceu nada", garantiu, notando que ela e Figueiras "estão juntos" na televisão há mais de três décadas, pelo que este projeto foi o que durou mais.

"Não houve nada, nem sequer aconteceu nada. Continuo com o Zé, continuo com o Miguel [Costa]. É um trio, não é uma dupla, e o Miguel tem sido uma pessoa extraordinária que vem do teatro, tornou-se um repórter, uma pessoa com uma sensibilidade para perceber no terreno quais são os conteúdos que funcionam e como é que tem que trabalhar esses conteúdos", assegurou.

"Como diria a canção do Marco Paulo, eu tenho dois amores", acrescentou em tom de brincadeira, confessando que "ficou chocada com as notícias".

"Acho que já falei disto o suficiente. Surgiu na imprensa, fui apanhada de surpresa. Achei uma perfeita estupidez. A única coisa que me custa é o que isso alimenta de 'haters', porque de resto, estou muito tranquila", completou.

