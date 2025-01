Em 2024, Sofia Ribeiro viveu um dos momentos mais marcantes da sua vida, depois de assumir a responsabilidade das duas sobrinhas, de 11 e 13 anos. A gestão desta nova dinâmica familiar foi "intensa" e, por vezes, "assustadora", conforme a atriz confessou aos jornalistas na apresentação da nova programação da SIC.

Questionada sobre as metas que estabeleceu para 2025, a atriz, de 40 anos, notou: "Acho que os objetivos fazem-nos querer nos superar, mexer, não é? Faz-nos querer correr atrás das coisas. Um deles, que já vem de vários anos para cá, é tentar viver de forma mais leve e mais pacificada sempre".

"Vivemos todos neste frenesim, pelo trabalho, pelo stress do dia a dia, pelas questões familiares e pessoais. Acho que é muito difícil não nos deixarmos contaminar de alguma forma e eu tento, à medida que o tempo vai passando, tentar aprender a gerir melhor esse lado", realçou.

Magoada com Ljubomir Stanisic?

Durante a conversa, abordou-se ainda o desentendimento que a atriz teve com Ljubomir Stanisic durante a sua participação no programa 'Hell's Kitchen'.

"Não sou uma pessoa de guardar mágoas, nem rancor de ninguém, felizmente, porque acho que isso nos adoece e nos deixa zangados para a vida. Mas sou uma pessoa de verbalizar quando não gosto de alguma coisa ou quando não estou feliz, quando acho que não fui respeitada ou que não fui ouvida", explica.

"Agora, mágoas não, não tenho mágoas de ninguém, não dou essa importância às coisas. No momento faço questão de dizer que não gostei, que não acho que seja assim que se façam as coisas, que há outra forma que para mim me parece mais sensata e correta", esclareceu ainda.

Na visão de Sofia Ribeiro, a "base de qualquer relação é o respeito" e, por isso, há que sempre respeitar os limites da outra pessoa. "Eu não julgo as pessoas por um momento ou dois que elas tenham tido comigo. Depois eu escolho se quero fazer parte da vida delas e delas de mim ou não", completou.

E... quanto ao amor?

Sendo uma das solteiras mais cobiçadas do momento, não se podia deixar de perguntar se Sofia Ribeiro está aberta ao amor.

"Não estou à procura de nada. Nem tenho vida para isso. Não estou à espera de nada. Estou tranquila", garantiu.

A artista garante estar "pacífica" e, ainda assim, "recetiva" ao que a vida lhe possa trazer. "Se aparecer alguém com os mesmos valores, os mesmos princípios e os objetivos de vida se cruzarem, faz todo o sentido. [Mas] Até agora não aconteceu".

No mesmo sentido, a entrevistada diz ter deixado de acreditar no mito da "metade da laranja". "Estou completa. Se alguém vier para somar, perfeito. Se não vier, eu não sinto falta. A vida, naturalmente, é muito mais encantadora dividida, mas não penso nisso. Acho que as coisas acontecem como e quando têm de acontecer. Tudo tem o seu tempo, mas não estou morta...", concluiu, entre risos.

