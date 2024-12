O último episódio da segunda temporada do programa foi emitido no passado domingo, 15 de dezembro.

Marco Costa foi o grande vencedor da segunda temporada de 'Hell's Kitchen Famosos', da SIC. O pasteleiro levou o prémio para casa mas, apesar de muitos terem considerado merecido, algumas pessoas descreveram a vitória como injusta, uma vez que Marco já tinha algumas bases de cozinha. A controvérsia criada em torno deste assunto é hoje destacada no Tema da Semana do Fama ao Minuto. Depois do sucesso que foi a primeira edição de 'Hell’s Kitchen Famosos', na qual o ator Lourenço Ortigão levou a taça para casa, o programa teve direito a uma segunda temporada, conduzida pelo chef Ljubomir Stanisic. Estreou no dia 6 de outubro e terminou no passado domingo, 15 de dezembro, na SIC. Esta edição contou com 13 nomes conhecidos, tendo sido eles: os apresentadores Bárbara Guimarães e João Paulo Sousa, os atores António Pedro Cerdeira, Marisa Cruz, Sofia Ribeiro, Sofia Arruda, Rosa do Canto e Miguel Costa, os locutores de rádio Daniel Leitão e Inês Lopes Gonçalves, o pasteleiro e ex-'Secret Stoy 2', Marco Costa, e o ex-concorrente de 'Casados à Primeira Vista 4', Flávio Teixeira. Um por um, os concorrentes foram sendo eliminados até restar apenas Sofia Arruda e Marco Costa, que disputaram a final. Marco Costa sagrou-se vencedor, mas viveu episódios intensos ao longo da temporada. Logo no primeiro episódio, o pasteleiro 'enervou-se' com a artista Ágata que não parecia estar feliz com a sua presença no 'Hell's Kitchen'. Inclusivamente, a cantora terá desabafado com Marco Costa, afirmando que iria "fazer o pior para se ir embora". Marco, que se tornou líder da equipa azul após a avaliação do chef Ljubomir, não reagiu propriamente bem a esta confissão e iniciou uma troca 'bruta' de palavras com a artista.

No dia 16 de outubro, o pasteleiro deu uma entrevista a Júlia Pinheiro, na qual falou sobre esta situação. Marco notou que Ágata "queria perder de propósito", uma vez que tinha como objetivo sair do programa. "É válido desistirmos do jogo. Se não me identifico com o trabalho, o lugar, salto fora. Remar contra o jogo, contra a equipa e prejudicá-la, não admito", argumentou.