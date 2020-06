Foi na cordilheira dos Andes, no atual Peru, que os conquistadores espanhóis do século XVI descobriram o tomate, um fruto que é habitualmente referido como sendo um vegetal. Há vários séculos que os Incas conheciam essa planta a que davam o nome de tomalt e que na sua versão original sul-americana produzia frutos de tamanho minúsculo, bem mais pequenos que o tomate comum atual que em algumas variedades pode pesar mais de um quilograma.

Encantados com o aspeto do tomate, que encontraram depois também no México, os espanhóis trouxeram nas suas naus para a Europa a planta, que começou por ser semeada na soalheira Andaluzia. Nessa época era muito comum os mosteiros de cidades como Sevilha, Granada ou Córdova terem hortas repletas com as novas plantas descobertas noutros continentes, espécie de jardins botânicos improvisados.

Foi na Andaluzia, em vésperas de serem definitivamente expulsos da Península Ibérica, que os últimos mouros espanhóis se deixaram também encantar com o tomate, levando-o depois na sua fuga para o Norte de África, zona a partir do qual a planta vermelha em forma de coração se espalhou por todo o mundo árabe.

De planta ornamental a alimento essencial da dieta mediterrânica, o tomate teve, porém, de percorrer um longo percurso. Graças ao boticário italiano Pierandrea Matthioli, ganhou ainda no século XVI fama de afrodisíaco, de tal forma que o seu nome em italiano (pomodoro) reflete o valor dada à dita “maçã de ouro” ou “maçã do amor”.

Atento à crescente popularidade da planta em Espanha e na Itália, um prestigiado botânico inglês, John Gerard, decidiu estudar a fundo o tomate e classificou-o como tóxico, desaconselhando o seu consumo. Poucos deram atenção às suas ideias no mundo mediterrânico, habituados que estavam já a consumir a planta de origem andina, mas graças a Gerard até meados do século XVIII os ingleses viram o tomate apenas como planta ornamental, havendo mesmo quem a associasse ao demónio e lhe desse o nome de “pêssego do lobo”.