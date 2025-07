Martin Scorsese passou de um realizador vencedor de Óscar a um ator nomeado aos prémios Emmy, e a sua reação não passou despercebida.

Na terça-feira, dia 15 de julho, o cineasta, de 82 anos, recebeu a primeira nomeação aos Emmy Awards de 2025 pelo trabalho enquanto ator em 'The Studio'.

Martin Scorsese está na corria ao prémio de Melhor Ator Convidado numa série de comédia. Na mesma categoria estão ainda nomeados Jon Bernthal, pela participação em 'The Bear', e outros quatro atores convidados de 'The Studio', Bryan Cranston, Dave Franco, Ron Howard e Anthony Mackie.

O realizador ficou muito emocionado com a novidade, como é possível perceber pela partilha que a filha Francesca fez nas stories da sua página de Instagram.

"O nosso pequeno ator", escreveu Francesca ao mostrar os nomeados e antes de partilhar um 'print' da videochamada que fez com o pai após a novidade. Na imagem, que pode ver abaixo, Martin Scorsese surge com as mãos no rosto, visivelmente emotivo.

Publicação de Francesca Scorsese© Instagram_francesca.scorsese

A série 'The Studio' com a participação de Martin Scorsese:

Na série, disponível na Apple TV+, Martin Scorsese interpreta ele próprio no primeiro episódio. 'The Studio' é criada e realizada por Seth Rogen e Evan Goldberg e tem uma abordagem satírica do sistema de estúdios de Hollywood, tendo juntado várias estrelas convidadas, como destaca a People.

Em conversa com a Variety, anteriormente, Seth Rogen explicou que "as participações especiais tinham que ser todas de pessoas que desempenhassem um papel específico nas histórias".

"Para Scorsese, o papel era de alguém com quem a minha personagem faria qualquer coisa para trabalhar com ele", acrescentou, referindo também que o cineasta "foi a primeira pessoa em quem pensaram" para o seu papel.

Seth Rogen e Evan Goldberg não conheciam Martin Scorsese e, por isso, o primeiro contacto foi através do seu agente, a quem enviaram o guião e ficaram a torcer para terem um desfecho positivo. E ficaram de 'boca aberta' de tanta felicidade com a resposta que chegou dias depois. "A primeira vez que o conheci foi quando ele apareceu no set para gravar. Foi uma loucura. Foi um presente surreal, bizarro e incrível que ele nos deu", partilhou ainda, revelando também que tudo correu bem.

Esta não é a primeira nomeação de Martin Scorsese aos prémios Emmy

Apesar de ser a sua primeira nomeação aos Emmy Awards enquanto ator, esta não é a primeira vez que o cineasta está na corrida aos prémios. A primeira vez aconteceu em 1995 enquanto realizador. Ainda assim, o primeiro Emmy só chegou anos mais tarde, em 2011, na categoria de Melhor Realização de uma série dramática pelo trabalho que fez no episódio piloto de 'Boardwalk Empire'. Foi ainda nomeado como produtor executivo na categoria de Melhor Série Dramática naquele mesmo ano e no ano seguinte.

Em 2012, Martin Scorsese levou para casa mais dois Emmys pela realização e produção do documentário 'George Harrison: Living in the Material World' sobre o músico dos Beatles.

Este ano a cerimónia de entrega dos prémios Emmy vai acontecer no dia 14 de setembro, e transmitida ao vivo pela CBS e no Paramount+.