O 5.º volume da coleção Guias de Vinhos de Portugal é dedicado a uma região vitivinícola portuguesa que pode ser considerada emergente: a região de Trás-os-Montes. Localizada no extremo nordeste do país, faz fronteira com Espanha e é marcada pela diversidade dos seus microclimas. A região comporta três sub-regiões: Chaves, Valpaços e Planalto Mirandês. Em comum têm a altitude (dos 350 metros até aos 800 metros), o clima de influência continental, com invernos rigorosos e verões quentes, com noites frescas, e os solos pobres, sobretudo de granito e xisto.

Estes fatores contribuem para a singularidade e diversidade dos vinhos de uma região com marcada tradição vitivinícola. O Guia de Vinhos de Trás-os-Montes, traduz estas características dos néctares daquele território, com a avaliação de 122 referências de 29 produtores da região.

Elaborado com o apoio logístico da Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes, o guia conta com diversos tops onde estão englobados os melhores vinhos da região: melhores vinhos tintos e brancos da região, todos pontuados acima de 18 pontos, um top dedicado aos vinhos com a melhor relação qualidade preço, tanto brancos como tintos e por fim, um top exclusivamente dedicado à inovação: os vinhos “fora-da-caixa”, onde se abre espaço a métodos de vinificação inovadores, castas fora do comum e ainda vinhos com particularidades especiais (sem adições de leveduras, sulfitos, etc.).

Novo créditos: Divulgação

O guia elegeu nove tintos como os melhores da região: Quinta de Arcossó 2021 tinto Grande Reserva (18,5 pontos), Romano Cunha tinto 2013 (18,5 pontos), Secret Spot 2021 tinto Valpaços (18,5 pontos), Valle Pradinhos 2020 tinto Grande Reserva (18,5 pontos), Valle Pradinhos 2019 Grande Reserva Touriga Nacional (18,5 pontos), Mont'alegre 2020 tinto Vinhas Velhas (18 pontos), Parapente 2021 tinto (18 pontos), Terras de Mogadouro 2017 tinto Grande Reserva (18 pontos) e The Lost Corner 2020 tinto Grande Reserva (18 pontos).

Nos brancos o top é constituído por seis vinhos: Valle Pradinhos 2020 branco Grande Reserva (18,5 pontos), Casal Faria 2015 branco Grande Reserva (18 pontos), Mont'alegre 2022 branco Reserva (18 pontos), Parapente 2021 branco (18 pontos), Quinta de Arcossó 2021 Arinto (18 pontos) e Terras de Mogadouro 2020 branco Grande Reserva (18 pontos).

Para Luís Gradíssimo, provador e autor dos guias, estas publicações têm “um papel mais lato do que identificar apenas os melhores (vinhos da região). É igualmente importante encontrar vinhos mais acessíveis do ponto de vista financeiro, eventualmente mais adaptados a um consumo mais regular". Nesse sentido é apresentado também um conjunto de destaques para as melhores relações qualidade/preço com vinhos até 15€ (PVP recomendado), com dez opções distintas, ordenadas pela pontuação obtida.

Para cada vinho avaliado, o guia oferece informações detalhadas sobre o ano de colheita, castas, notas sobre a vinificação e dados analíticos como teor alcoólico, açúcar residual e acidez, bem como respetiva nota de prova e avaliação.