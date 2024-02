No contexto atual dos cuidados de saúde, as medidas preventivas têm vindo a assumir uma importância cada vez mais significativa. Se, no passado, se agia maioritariamente tratando a doença que surgia, hoje em dia, trabalhamos muito no sentido de prevenir o seu aparecimento. Esta estratégia apresenta vários benefícios, entre os quais melhorar a qualidade de vida da população e permitir uma sociedade mais saudável.

Existem várias medidas preventivas fundamentais para a nossa saúde, entre as quais a implementação de estilos de vida saudáveis, como uma alimentação equilibrada e variada e a prática de exercício físico regular, a vacinação contra vários agentes infecciosos e a realização periódica de exames de rotina, entre outras medidas.

Com tantas estratégias diferentes é fácil sentirmo-nos perdidos! “Mas afinal que medidas devo adotar? Que exames devo fazer?” É fundamental que mantenha um acompanhamento médico regular no sentido de, em conjunto com o seu médico de Medicina Geral e Familiar, poder identificar as estratégias que mais se adequam à sua situação.

No que diz respeito aos exames de rotina, existem várias orientações que dependem, essencialmente, do sexo, da idade, da história pessoal e familiar de doença e de uma ou outra particularidade de cada um. Falemos de 5 exames de rotina que têm sido importantes aliados para a manutenção da nossa saúde:

Colonoscopia

É um dos exames realizados para diagnóstico do cancro colorrectal, que se recomenda fazer com regularidade. Em Portugal, este é o segundo cancro mais frequente nas mulheres, depois do cancro da mama, e o segundo mais frequente nos homens, depois do cancro da próstata, ocupando também o segundo lugar em termos de mortalidade. Através da colonoscopia, é possível visualizar o intestino grosso (cólon) e o reto. Com um tubo flexível (colonoscópio), equipado com uma câmara na extremidade, que transmite a imagem para um monitor à medida que progride no intestino, conseguimos observar toda a mucosa intestinal, permitindo detetar e remover pólipos e identificar lesões suspeitas.

Mamografia

Este exame é utilizado para o rastreio do cancro da mama. Trata-se de uma radiografia especializada, que pode detetar alterações antes mesmo de serem percetíveis ao toque. Em Portugal, anualmente, são detectados cerca de 7.000 novos casos de cancro da mama e 1.800 pessoas morrem com esta doença. Nas mulheres, é o tipo mais comum de cancro. A realização regular da mamografia é fundamental para a detecção precoce de alterações. Quanto mais cedo o cancro da mama for diagnosticado, maiores são as hipóteses de o tratamento ser bem-sucedido.

Colpocitologia ou Teste Papanicolau

Este é um exame importante, utilizado para detecção precoce de cancro do colo do útero. É realizada uma colheita de uma pequena amostra de células do colo do útero, usando uma espátula ou uma escova, que serão depois examinadas para verificar se há alterações. Este exame é eficaz na deteção de células pré-cancerosas ou cancerosas, permitindo intervenções precoces. É um procedimento relativamente simples e indolor, embora algumas mulheres possam sentir um leve desconforto durante o exame. A frequência dos exames pode variar conforme as orientações médicas e o histórico de saúde de cada mulher.

An á lise à glicose

Através de uma análise ao sangue, podemos saber os níveis de glicose (açúcar) na corrente sanguínea e, assim, identificar precocemente a Diabetes ou estádios de pré-diabetes. Sendo uma doença muito prevalente e com grande impacto na nossa sociedade, faz todo o sentido fazermos regularmente esta avaliação, para podermos agir precocemente, nomeadamente adoptando estilos de vida mais saudáveis. A periodicidade deste exame dependerá de alguns fatores, por isso, o mais aconselhável será falar com o seu médico de família, para juntos decidirem a melhor estratégia a seguir.

An á lise ao colesterol

Medir os níveis das “gorduras do sangue” - colesterol total, LDL, HDL e triglicéridos - é importante, para avaliar o risco de doenças cardiovasculares. A necessidade e a frequência destes exames podem variar de acordo com fatores como idade e história médica pessoal e familiar. Desta forma, é, mais uma vez, aconselhável consultar o seu médico de família, para determinar que exames são mais apropriados e com que periodicidade os deverá fazer.

Os exames de rotina desempenham um papel fundamental na identificação precoce de doenças, proporcionando oportunidades valiosas para intervirmos atempadamente e, assim, garantirmos a eficácia do tratamento. Ao permitirem o diagnóstico de doenças em fases iniciais, estes exames contribuem significativamente para a redução da morbilidade e da mortalidade. Consulte o seu médico de Medicina Geral e Familiar regularmente, para, juntos decidirem a melhor estratégia de prevenção!

Um artigo de Mariana Eloy, médica especialista em Medicina Geral e Familiar no Hospital CUF Tejo.