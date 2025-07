Depois da notícia do cancelamento do programa 'The Late Show with Stephen Colbert', o também apresentador americano, Jimmy Kimme,l expressou a sua opinião, dando apoio ao colega. "Amo-te Stephen", escreveu nas redes sociais.

Jimmy Kimmel reagiu à notícia que deixou o mundo do entretenimento chocado esta sexta-feira, 18 de julho: o cancelamento do programa 'The Late Show with Stephen Colbert', da cadeia de televisão CBS. Através das stories do Instagram, o também apresentador de um programa de late night, Jimmy Kimmel, da ABC, fez questão de mostrar a sua revolta e deixou uma palavra ao amigo. "Amo-te Stephen. Que se f**** vocês da CBS", referiu.

© Instagram Jimmy Kimmel Jimmy Fallon, outro apresentador de uma formato semelhante, partilhou o seu descontentamento com esta medida e, nas redes sociais, referiu: "Estou tão chocado quanto vocês todos. Stephen é um dos apresentadores mais espertos e engraçados que já fizeram isto. Eu realmente pensei que continuaria com ele por muitos anos. Estou triste porque a minha família e amigos vão precisar de um programa novo para ver todas as noites às 23h30. Mas, honestamente, ele tem sido um verdadeiro cavalheiro e um verdadeiro amigo ao longo dos anos. Tenho a certeza de que qualquer coisa que ele fizer a seguir será igualmente brilhante", escreveu Fallon. Afinal, como chegou esta medida tão repentinamente? Esta sexta-feira, a notícia do cancelamento do programa 'The Late Show with Stephen Colbert', que tem o seu fim em maio de 2026, deixou os fãs e colegas em choque. A cadeia CBS alega "motivos financeiros" mas a história pode trazer outra verdade. Esta revelação surge dias depois de Colbert ter dado a sua opinião sobre o acordo de 16 milhões de dólares (cerca de 13,8 milhões de euros) que foram pagos pela Paramount, a dona da CBS, a Donald Trump, para, deste modo, colocar fim a um processo feito pelo presidente dos Estados Unidos da América contra o canal durante a campanha eleitoral do ano passado. Esta decisão terá decorrido de forma imprevisível e surpreendente já que o próprio apresentador soube da decisão na noite anterior.

Por outro lado, Donald Trump mostrou-se feliz com a notícia. Na sua rede social, a Truth Social, este fez questão de não esconder o contentamento. "Adoro que o Colbert tenha sido despedido. O seu talento era ainda menor do que as suas audiências." Para além disso, ainda deixou no ar que os despedimentos não se ficam por aqui. "Ouvi dizer que Jimmy Kimmel é o próximo. Tem ainda menos talento do que o Colbert!", escreveu.

É de referir que Trump, bem como os políticos e celebridades de relevância, estão na mira dos humoristas e apresentadores que fazem 'sketches' onde eles são os alvos, com temas da atualidade.