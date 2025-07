Nuno Markl não ficou indiferente ao fim do programa 'The Late Show with Stephen Colbert', confirmado pela CBS em comunicado. A cadeia norte-americana alegou que no cerne da decisão estariam motivos "puramente financeiros", explicação na qual o comediante e radialista notou não acreditar numa reflexão que partilhou com os seguidores do Instagram.

"Isto é triste. Mas talvez alguma da malta que tem passado anos a dizer 'agora já não se pode dizer nada' perceba assim, de forma muito clara e concreta, o que é, realmente, não se poder dizer nada. Após 33 anos de Letterman e Colbert, após sobreviver a várias administrações republicanas e democratas sem problemas, uma instituição da comédia e da sátira é cancelada sem dó nem piedade - decisão súbita que apanhou o próprio Colbert desprevenido. A desculpa: 'com a ascensão da Internet, o formato late night luta com desafios blá blá blá'. A verdade: uma indemnização de 16 milhões do canal a Trump e um miminho extra para o homem cor de abóbora: a cabeça de Colbert.

O que se passou com a CBS e Stephen Colbert é um primeiro aviso. De uma forma ou de outra, Trump irá tentar cilindrar tudo o que o conteste, que lhe pise os calos, e vá contra a sua visão. Usará ao peito com orgulho todos os esqueletos do seu armário - por muito menos do que as suas histórias com Epstein, já muitos caíram. Ele não. Resistirá a tudo, como as baratas, mesmo insultando aqueles que o apoiaram e que agora o contestam.

Para além disto, os cortes catastróficos no financiamento da rádio e da televisão públicas são mais um tijolo no grande muro do pensamento único, oficial e autorizado que o atual regime americano quer erguer.

Talvez um dia cumpra o seu sonho norte-coreano de uma mancha uniforme de media que lhe faça vénias e confirme todas as suas inúmeras e descaradas tangas.

E agora venha de lá o insulto do momento: 'woke'. Porque já não se pode ser contra ditaduras sem levar com a etiqueta. Mas lá está: não são os comentadores da Fox News que andam a clamar pelo direito de normalizar 'nazi'? Apesar de tudo, 'woke' sempre soa melhor…", realçou Nuno Markl.

Programa chega ao fim no próximo ano

Conforme revelado, 'The Late Show with Stephen Colbert' vai acabar em maio de 2026.

O anúncio foi feito dias depois de Colbert se ter manifestado contra o acordo de 16 milhões de dólares (perto de 13,8 milhões de euros) pagos pela Paramount, a 'empresa-mãe' da CBS, para pôr fim a um processo movido por Donald Trump contra a CBS News, durante a campanha presidencial do ano passado.

Colbert anunciou a decisão durante a gravação do programa de quinta-feira, afirmando que soube do cancelamento na noite anterior. "Partilho o vosso sentimento", realçou.